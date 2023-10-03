「蒸」好味 無油煙雞肉料理

九層塔蒸雞

分享兩道簡便、無油煙、免顧火又別具風味的蒸雞佳餚，鍋蓋一掀開，撲鼻而至的香氣馬上讓人食指大動！蒸好後，鍋內的湯汁也別浪費，淋在米飯或燙青菜上，又是一道簡便的美味。

九層塔蒸雞

材料：

去皮雞腿8支、薑5片、鹽2茶匙、米酒2大匙、生抽1大匙、芡粉1又1/2大匙、水1又1/2量米杯、九層塔葉4根的量。

作法：

1.將雞腿逐一剁塊，放入電鍋內鍋；九層塔只取葉子，備用。

2.把薑片、鹽、米酒、生抽和芡粉加入內鍋，戴上手套同雞肉塊抓拌均勻，加蓋，放入冰箱醃2、3小時。

3.將內鍋自冰箱取出並放回電鍋，外鍋倒入1又1/2量米杯的水，按下開關蒸至開關跳起。

4.趁熱拌入九層塔葉，再續燜10分鐘即可出鍋裝盤。

小叮嚀：

此道蒸雞若是宴客用，可將已燜好、香氣滿滿但變黑的九層塔葉挑出，裝盤後再放入新鮮的九層塔葉，如此成品會較美觀。

腐乳蒸雞

蒸腐乳雞

材料：

薑4片、小型麻油豆腐乳8塊、紹興酒4大匙、雞全腿4支、水1又3/4量米杯、蔥1根、辣椒1條。

作法：

1.把薑片切末；豆腐乳放入小碗內用一個小湯匙壓碎，接著和薑末與紹興酒調勻；雞全腿剁塊，放入電鍋內鍋；蔥切成蔥花；辣椒切末。

2.將調勻的薑末腐乳酒倒入電鍋內鍋，戴上手套將雞肉塊均勻抹上薑末腐乳酒，加蓋，放入冰箱醃2、3小時。

3.將內鍋自冰箱取出並放回電鍋，外鍋倒入1又3/4量米杯的水，按下開關蒸至開關跳起，續燜10分鐘。

4.開鍋蓋撒入蔥花和辣椒末，拌勻後即可盛盤享用。

小叮嚀：

1.不同品牌的豆腐乳大小會不同，需酌量調整分量。

2.豆腐乳須完全壓碎，如此每一塊蒸雞才會均勻上味。