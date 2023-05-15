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長輩教菜放涼才能進冰箱…她打破規定「沒事啊」 廚師解惑

聯合新聞網／即時報導
有些長輩認為「熱菜要放涼才能放進冰箱」。示意圖。(本報資料照片)
有些長輩認為「熱菜要放涼才能放進冰箱」。示意圖。(本報資料照片)

究竟熱菜能不能直接放進冰箱？一名女網友在網路上發文，指出家中長輩曾提醒，「熱菜要放涼才能放進冰箱」，但自己近日打破規定，把剛煮好的肉直接冰進去，不僅沒有壞掉，隔天吃還特別入味，因此不解詢問「為什麼熱菜不能放冰箱啊？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「熱菜不能直接放冰箱嗎？」為題發文，她透露小時候曾聽聞長輩說，「剛煮好的菜不能放冰箱，說是什麼會壞掉」。不過，原PO前幾天晚上煮了一鍋肉，因為是隔天早上才要拿來氣炸，所以煮好就直接放進冰箱，結果料理後還特別入味。對此，原PO好奇詢問大家，「也沒什麼不好的事情發生啊？為什麼熱菜不能放冰箱啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以衛生來說越早放越好，但冰箱受不受得了又是一回事」、「一般來說是熱菜降溫的過程會滋生細菌，但提早放入冰箱就看承受能力」、「老舊冰箱才有可能壞，原因是溫度降不下來，增加負載運轉，所以容易壞」、「現在的冰箱沒那麼容易壞吧，又不是阿嬤那年代的冰箱」。

也有廚師指出，「我以廚師的角度來說，如果是要久放的料理（例如滷肉），最好是放涼到接近常溫再冰，不然凝結在蓋子上的水氣太多滴到菜裡面，不至於馬上壞掉但是會先發霉；如果冰箱是比較舊的，冰箱結構就是壓縮機跟風扇，會讓箱體內的儲藏空間條件劣化，比較容易黏膩跟長垢」。

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