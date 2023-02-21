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麻油鷹嘴豆拌飯套餐

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麻油鷹嘴豆拌飯
麻油鷹嘴豆拌飯

下一餐吃什麼呢？經常出現在日常生活對話中，你想好答案了嗎？如果仍在構思中，或是還沒有想到，不妨參考下列的菜單，讓我們開啟美好的一天。

麻油鷹嘴豆拌飯

材料：

鷹嘴豆、胡蘿蔔、香菇、白米、藜麥、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.鷹嘴豆洗淨，浸泡六小時，以電鍋蒸煮，將鷹嘴豆撈起，與湯汁分離。

2.胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；香菇洗淨，浸泡四小時，切小塊；將白米、藜麥洗淨，以電鍋蒸煮，即是藜麥米飯，備用。

3.炒鍋加入適量的麻油，置於爐火上，油熱，放入胡蘿蔔、香菇拌炒，兩分鐘後，加入鷹嘴豆、水，以黑胡椒、鹽、醬油調味，拌炒均勻、待菜肴熟且入味。

4.將煮好的藜麥米飯打鬆，以麻油、醬油調味，攪拌均勻。倒入炒鍋中，和鷹嘴豆、胡蘿蔔、香菇及湯汁，充分翻炒均勻。

5.拌好的麻油鷹嘴豆藜麥米飯，倒回電鍋中，蒸煮10分鐘，再開鍋品嚐，即是香味四溢的麻油鷹嘴豆拌飯。

彩椒素魚豆腐
彩椒素魚豆腐

彩椒素魚豆腐

材料：

彩椒、素魚豆腐、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.彩椒洗淨，對半切去籽，切小塊；素魚豆腐洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入彩椒、水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

3.兩分鐘後，放入素魚豆腐，以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

咖哩花椰菜
咖哩花椰菜

咖哩花椰菜

材料：

白花椰菜、茄子、番茄、水。

調味料：

橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油。

作法：

1.白花椰菜洗淨，盡量切小塊，或切碎；茄子洗淨，切小塊；番茄洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋中倒入白花椰菜、茄子、番茄、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋，燉煮。

3.菜肴八分熟，以橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，續煮。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

毛豆香菇烤麩

毛豆香菇烤麩
毛豆香菇烤麩

材料：

冷凍毛豆、胡蘿蔔、香菇、黑木耳、烤麩、水。

調味料：

橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.冷凍毛豆，置於室溫；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；香菇、黑木耳洗淨，以冷水浸泡四小時，瀝乾後切小段；烤麩切小塊，備用。

2.炒鍋中，放入香菇、黑木耳、胡蘿蔔、水，置於爐火上，稍做攪拌烹煮。

3.兩分鐘後，加入毛豆、烤麩，以橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟且入味，即可盛起享用。

烤麩

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