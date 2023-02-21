麻油鷹嘴豆拌飯

下一餐吃什麼呢？經常出現在日常生活對話中，你想好答案了嗎？如果仍在構思中，或是還沒有想到，不妨參考下列的菜單，讓我們開啟美好的一天。

麻油鷹嘴豆拌飯

材料：

鷹嘴豆、胡蘿蔔、香菇、白米、藜麥、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.鷹嘴豆洗淨，浸泡六小時，以電鍋蒸煮，將鷹嘴豆撈起，與湯汁分離。

2.胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；香菇洗淨，浸泡四小時，切小塊；將白米、藜麥洗淨，以電鍋蒸煮，即是藜麥米飯，備用。

3.炒鍋加入適量的麻油，置於爐火上，油熱，放入胡蘿蔔、香菇拌炒，兩分鐘後，加入鷹嘴豆、水，以黑胡椒、鹽、醬油調味，拌炒均勻、待菜肴熟且入味。

4.將煮好的藜麥米飯打鬆，以麻油、醬油調味，攪拌均勻。倒入炒鍋中，和鷹嘴豆、胡蘿蔔、香菇及湯汁，充分翻炒均勻。

5.拌好的麻油鷹嘴豆藜麥米飯，倒回電鍋中，蒸煮10分鐘，再開鍋品嚐，即是香味四溢的麻油鷹嘴豆拌飯。

彩椒素魚豆腐

彩椒素魚豆腐

材料：

彩椒、素魚豆腐、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.彩椒洗淨，對半切去籽，切小塊；素魚豆腐洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入彩椒、水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

3.兩分鐘後，放入素魚豆腐，以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

咖哩花椰菜

咖哩花椰菜

材料：

白花椰菜、茄子、番茄、水。

調味料：

橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油。

作法：

1.白花椰菜洗淨，盡量切小塊，或切碎；茄子洗淨，切小塊；番茄洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋中倒入白花椰菜、茄子、番茄、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋，燉煮。

3.菜肴八分熟，以橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，續煮。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

毛豆香菇烤麩

毛豆香菇烤麩

材料：

冷凍毛豆、胡蘿蔔、香菇、黑木耳、烤麩、水。

調味料：

橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.冷凍毛豆，置於室溫；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；香菇、黑木耳洗淨，以冷水浸泡四小時，瀝乾後切小段；烤麩切小塊，備用。

2.炒鍋中，放入香菇、黑木耳、胡蘿蔔、水，置於爐火上，稍做攪拌烹煮。

3.兩分鐘後，加入毛豆、烤麩，以橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟且入味，即可盛起享用。