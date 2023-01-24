兔年富貴 造型年菜DIY

張燈結綵 燈籠茄子

慶祝新年，免不了要煮幾個年菜應景，將除舊爆竹、大紅燈籠和牆上掛的花開富貴圖端上桌。造型年菜讓飯桌更有年味，還可增進食欲，賓主盡歡。

張燈結綵 燈籠茄子

「燈籠茄子」造型獨特、喜氣洋洋，看上去非常喜氣。

材料：

長茄1～2條、豬絞肉1/4磅、魚漿少許、食用油少許、甜辣醬、香菜、胡蘿蔔少許。

調味料：

醬油、料酒、味醂、麻油、胡椒粉、生粉各適量。

工具：竹籤2根。

作法：

1.將豬絞肉和魚漿混合一下，再加入適量調味料混合均勻，蓋上保鮮膜，冷藏20分鐘備用。

2.茄子洗淨對半切開，白色朝下平放，在茄子兩旁各放一枝竹籤，每刀間隔約1/4吋垂直向下切。每個燈籠茄子最好要有4～6瓣才好看，中間不可切斷。

張燈結綵 燈籠茄子

3.將醃好的絞肉塞入茄子的夾層中，放入盤中，上面再薄薄掃上一層食用油。

4.燒鍋熱水，水滾後放入燈籠茄子，蓋緊鍋蓋，開大火蒸約10分鐘至熟。

5.塗上一層甜辣醬就可取出擺盤。

小叮嚀：

不吃辣的，可用番茄醬取代甜辣醬，或可不加。

爆竹除歲 香烤培根卷

爆竹除歲 香烤培根卷

材料：培根數條、蘆荀數根、香菜1支、芝麻少許。

工具：烤箱、牙籤。

作法：

1.將蘆荀、培根切成一樣寬度，放入熱水中汆燙2分鐘，撈起放入冷水降溫。

2.培根每條切3段備用。

3.用培根把蘆荀捲起來，用牙籤固定，放入鋪有錫箔紙或烘焙紙的烤盤中，375℉烤15分鐘至金黃。

4.盤子中間放一根香菜，把烤好的培根卷排放在香菜兩旁，擺成爆竹模樣，最後撒少許芝麻則可。

小叮嚀：

1.可用三明治火腿片代替培根。

2.蘆筍可替換成長型的金針菇、四季豆、胡蘿蔔條。

3.可用空氣炸鍋400℉烤8分鐘，或用平底鍋煎出油。

花開富貴 蠔油菜心

花開富貴 蠔油菜心

材料：

娃娃菜1顆、青江菜苗適量、蒜頭(切末)、食用油少許。

調味料：

蠔油、鹽、糖、生粉、水各適量。

作法：

1.蔬菜 洗淨，娃娃菜根部切3吋長，青江菜根部切2吋長。

2.把水燒開，加入一些食用油和鹽。先放入蔬菜根部，煮約1分鐘，續放入菜葉，再煮多1分鐘，即可撈起。

3.先把菜葉擺入盤中墊底，再放上菜頭部分。

4.蒜頭切末，再把調味料放入碗中，拌匀備用。

5.油鍋中倒少許油，油熱後放入蒜末煸香，再倒入混合好的調味料同煮，勾薄芡，淋在開花的蔬菜上即可。

小叮嚀：

1.蔬菜不可煮太軟。

2.菜頭不整齊的部位，可用剪刀修改一下。

鴻運當頭 番茄盅

鴻運當頭 番茄盅

材料：

絞肉、義大利 長番茄、蔥、草菇、乳酪2片、麵包糠、食用油少許。

調味料：

醬油、料酒、味醂、麻油、胡椒粉、生粉皆適量。

作法：

1.絞肉加調味料混合均勻，備用。

2.草菇切小丁，蔥切花，乳酪切小塊備用。

3.油鍋中倒少許油，油熱後放入醃製的絞肉翻炒至熟，再加入草菇丁、麵包糠同炒兜匀，即為內餡。

4.把長番茄2/3處切去蒂頭，底部亦要修平，用小湯匙把果肉挖空，即為番茄盅的容器。

5.將餡料 填入番茄盅內，上面再放些乳酪，入烤箱以350℉烤至乳酪融化，約8～10分鐘就可取出擺盤。

小叮嚀：

1.可選自己喜歡的番茄和內餡，如牛番茄、雞肉、牛肉、豌豆、蛋皮、白飯。

2.也可用其他材料做盅，如紅綠彩椒、蘋果、梨子。