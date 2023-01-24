兔年富貴 造型年菜DIY
慶祝新年，免不了要煮幾個年菜應景，將除舊爆竹、大紅燈籠和牆上掛的花開富貴圖端上桌。造型年菜讓飯桌更有年味，還可增進食欲，賓主盡歡。
張燈結綵 燈籠茄子
「燈籠茄子」造型獨特、喜氣洋洋，看上去非常喜氣。
材料：
長茄1～2條、豬絞肉1/4磅、魚漿少許、食用油少許、甜辣醬、香菜、胡蘿蔔少許。
調味料：
醬油、料酒、味醂、麻油、胡椒粉、生粉各適量。
工具：竹籤2根。
作法：
1.將豬絞肉和魚漿混合一下，再加入適量調味料混合均勻，蓋上保鮮膜，冷藏20分鐘備用。
2.茄子洗淨對半切開，白色朝下平放，在茄子兩旁各放一枝竹籤，每刀間隔約1/4吋垂直向下切。每個燈籠茄子最好要有4～6瓣才好看，中間不可切斷。
3.將醃好的絞肉塞入茄子的夾層中，放入盤中，上面再薄薄掃上一層食用油。
4.燒鍋熱水，水滾後放入燈籠茄子，蓋緊鍋蓋，開大火蒸約10分鐘至熟。
5.塗上一層甜辣醬就可取出擺盤。
小叮嚀：
不吃辣的，可用番茄醬取代甜辣醬，或可不加。
爆竹除歲 香烤培根卷
材料：培根數條、蘆荀數根、香菜1支、芝麻少許。
工具：烤箱、牙籤。
作法：
1.將蘆荀、培根切成一樣寬度，放入熱水中汆燙2分鐘，撈起放入冷水降溫。
2.培根每條切3段備用。
3.用培根把蘆荀捲起來，用牙籤固定，放入鋪有錫箔紙或烘焙紙的烤盤中，375℉烤15分鐘至金黃。
4.盤子中間放一根香菜，把烤好的培根卷排放在香菜兩旁，擺成爆竹模樣，最後撒少許芝麻則可。
小叮嚀：
1.可用三明治火腿片代替培根。
2.蘆筍可替換成長型的金針菇、四季豆、胡蘿蔔條。
3.可用空氣炸鍋400℉烤8分鐘，或用平底鍋煎出油。
花開富貴 蠔油菜心
材料：
娃娃菜1顆、青江菜苗適量、蒜頭(切末)、食用油少許。
調味料：
蠔油、鹽、糖、生粉、水各適量。
作法：
1.蔬菜洗淨，娃娃菜根部切3吋長，青江菜根部切2吋長。
2.把水燒開，加入一些食用油和鹽。先放入蔬菜根部，煮約1分鐘，續放入菜葉，再煮多1分鐘，即可撈起。
3.先把菜葉擺入盤中墊底，再放上菜頭部分。
4.蒜頭切末，再把調味料放入碗中，拌匀備用。
5.油鍋中倒少許油，油熱後放入蒜末煸香，再倒入混合好的調味料同煮，勾薄芡，淋在開花的蔬菜上即可。
小叮嚀：
1.蔬菜不可煮太軟。
2.菜頭不整齊的部位，可用剪刀修改一下。
鴻運當頭 番茄盅
材料：
絞肉、義大利長番茄、蔥、草菇、乳酪2片、麵包糠、食用油少許。
調味料：
醬油、料酒、味醂、麻油、胡椒粉、生粉皆適量。
作法：
1.絞肉加調味料混合均勻，備用。
2.草菇切小丁，蔥切花，乳酪切小塊備用。
3.油鍋中倒少許油，油熱後放入醃製的絞肉翻炒至熟，再加入草菇丁、麵包糠同炒兜匀，即為內餡。
4.把長番茄2/3處切去蒂頭，底部亦要修平，用小湯匙把果肉挖空，即為番茄盅的容器。
5.將餡料填入番茄盅內，上面再放些乳酪，入烤箱以350℉烤至乳酪融化，約8～10分鐘就可取出擺盤。
小叮嚀：
1.可選自己喜歡的番茄和內餡，如牛番茄、雞肉、牛肉、豌豆、蛋皮、白飯。
2.也可用其他材料做盅，如紅綠彩椒、蘋果、梨子。
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