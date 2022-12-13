低熱量好消化 炒米粉與家常菜

炒米粉

平價又方便料理的米粉，加入爽脆的高麗菜，不僅提供飽足感且容易消化，此外，高麗菜還有健胃整腸，調節血糖，預防癌症 等功效。

白蘿蔔可清熱解毒、助消化，還有防癌功效。芥蘭則是含鈣最豐富的蔬菜 ，除了強健骨骼外，也可促進心血管健康。番茄含有茄紅素和維生素C能抗氧化，有美容養顏的效果。

炒米粉

材料：

高麗菜、黑木耳、胡蘿蔔、西洋芹、香菇、米粉、水。

調味料：

橄欖油、麻油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.米粉以熱水汆燙1～2分鐘，撈起，備用。

2.所有蔬菜洗淨，黑木耳以冷水浸泡兩小時，香菇浸泡4小時以上。將胡蘿蔔去皮切小塊，高麗菜、黑木耳、西洋芹、香菇同樣且小塊備用。

3.炒鍋中，倒入橄欖油，置於爐火上，鍋熱，放入香菇、黑木耳、胡蘿蔔，稍做攪拌烹煮。

4.兩分鐘後加入高麗菜、西洋芹、水，以麻油、鹽、黑胡椒、醬油調味，攪拌均勻，蓋上鍋蓋燜煮。

5.直到菜肴熟且入味，加入米粉，不斷地翻炒，使菜肴湯汁與米粉充分融合，即可盛起享用。

什錦蘿蔔滷味

什錦蘿蔔滷味

材料：

白蘿蔔、香菇、腐皮卷、烤麩 、枸杞、百合、水。

調味料：

麻油、五香粉、黑胡椒、紅糖、醬油。

作法：

1.白蘿蔔洗淨，去皮切塊；香菇、百合洗淨，浸泡4小時以上，瀝乾切小塊；腐皮卷洗淨，浸泡2小時，瀝乾切小塊；烤麩，切小塊；枸杞洗淨，備用。

2.將上述所有食材放於電鍋內鍋中，以麻油、五香粉、黑胡椒、紅糖、醬油調味，拌炒均勻，靜置10分鐘，再以電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，15分鐘後掀開鍋蓋，攪拌均勻，即可盛起。

芥蘭雙椒素魚

芥蘭雙椒素魚

材料：

芥蘭、紅椒、橘椒、素檸檬魚、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.芥蘭洗淨，葉梗去厚皮，切小段；紅椒、橘椒洗淨，對半切去籽，切小塊；素檸檬魚切小塊，備用。

2.炒鍋倒入適量橄欖油，加熱約1分鐘後放入素檸檬魚香煎，待兩面金黃即可先起鍋備用。

3.炒鍋倒入紅椒、橘椒、芥蘭菜梗、水，拌炒均勻並蓋上鍋蓋；2分鐘後續倒入芥蘭菜葉快速拌炒。

4.菜肴八分熟，以黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻，再加入素檸檬魚拌炒。

5.待菜肴熟且入味，即可起鍋。

番茄玉米天貝

番茄玉米天貝

材料：番茄、冷凍玉米粒、天貝、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.番茄洗淨，切小塊；冷凍玉米粒，置於室溫；天貝切小塊，備用。

2.炒鍋中倒入適量橄欖油，加熱後倒入天貝香煎，待兩面金黃即可盛起。

3.炒鍋中放入番茄，以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，攪拌均勻。

4.煮至番茄變軟後，加入玉米粒、天貝，充分攪拌均勻，待菜肴熟且入味，即可盛起。