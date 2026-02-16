最新研究：間歇性斷食 減重效果未必優於一般節食

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
飲食是減重主要關鍵。新近一項研究指出，熱門間歇性斷食法，與傳統節食相比，並無特別效果。 美聯社
研究顯示，體重過重者採取間歇性斷食所減去的體重，其實沒有比遵循傳統節食方法的人還要多。間歇性斷食已是很受歡迎的減重方法，一些支持者聲稱比標準節食法更有效，但科學家已發現，這並非減重的奇蹟解方。

這份研究報告是由阿根廷布宜諾斯艾利斯義大利醫院大學Cochrane附屬中心提出，主要作者加雷納尼說，「間歇性斷食對一些人來說可能是合理的選項，但目前的證據並未證明當前的社群媒體熱潮有其根據」，間歇性斷食所獲得的減重結果「類似於傳統的減重飲食方式」。

研究發現，定期不進食或大幅減少進食的主要好處，只在於限制了整體的熱量攝取，而非「飢飽交替」模式產生了任何增強減重的效果。

這項研究的研究人員檢視了22項迄今的間歇性節食法臨床實驗，涉及北美、歐洲、中國大陸、澳洲及南美洲的1,995位肥胖或過重成人。這些實驗檢驗了好幾種間歇性斷食方式，包括每周特定幾天斷食、有些日子正常飲食有些日子吃非常少，以及每天只在特定時間進食。

研究人員的結論是，相較於基於熱量控制的標準節食方法，間歇性斷食並未產生具臨床意義的額外減重效果，間歇性斷食者所減少的體重，僅比「什麼都不做」的對照組多了約3.4%。

不過，研究人員也指出，這項研究所檢視的臨床實驗證據仍未能反映全貌，原因包括樣本數小、位持續回報、以及缺乏對病患滿意度的回饋，需要有更高品質的廖。

一些未參與這項研究的科學家也提醒，間歇性斷食仍可能是一種有效的飲食策略，尤其是自發選擇間歇性斷食、而非聽從醫囑的人。

利物浦熱帶醫學院（LSTM）的全球健康證據分析專家嘉納說，這些臨床實驗全都沒有檢驗自發決定、通常也更有動力執行間歇性斷食者的結果。

另一個會增添這項研究結論複雜度的因素是，這些實驗會低估各種節食方法的影響，因為「什麼都不做」的對照組，最後通常都因為吃得較少或多做運動而變輕了。

薩里大學營養學副教授柯林斯解釋，這種現象是所謂的「霍桑效應」（Hawthorne Effect），知道自己正被觀察、或參與研究，「光是填寫飲食日記或測量體重，就能使人們改變飲食行為」。

減重 義大利 澳洲

