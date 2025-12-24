我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

全球瘋打「瘦瘦筆」快速瘦身 盲目跟風恐影響健康

翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
瘦瘦筆成分是模擬腸泌素（GLP-1）荷爾蒙，會延緩胃排空、增加胰島素分泌，並能抑制食欲、促進糖類代謝、減少脂肪形成。（圖/123RF）
瘦瘦筆成分是模擬腸泌素（GLP-1）荷爾蒙，會延緩胃排空、增加胰島素分泌，並能抑制食欲、促進糖類代謝、減少脂肪形成。（圖/123RF）

近年來，「瘦瘦筆」掀起全球減重旋風，大家都希望靠一支針快速找回理想體態。然而快速瘦身的背後，藏著複雜的代謝調節、生理反應與安全風險，瘦瘦筆適合他，未必適合你。使用前該建立哪些正確觀念？還有醫師最關注的肌肉流失、體重反彈與副作用問題，該擔心嗎？

減重是許多人一輩子的課題，不僅為了讓自己外貌好看，維持身體健康也是一大重點。不過減重難持之以恆，且方法百百種，近年風靡的「瘦瘦筆」能讓人無痛瘦身，且許多使用過者都說效果明顯有感。醫師提醒，瘦瘦筆並非所有肥胖者都適用，更不能因出現停滯期就自行提高劑量，否則可能出現嚴重副作用，對身體健康造成影響。

可延緩胃排空、降低食欲

瘦瘦筆成分是模擬腸泌素（GLP-1）荷爾蒙，會延緩胃排空、增加胰島素分泌，並能抑制食欲、促進糖類代謝、減少脂肪形成。最初是糖尿病藥物，後來發現對減重有效，才被美國食藥署核准作為肥胖症治療使用。

市面上常見的利拉魯肽、司美格魯肽、替格魯肽等藥物屬GLP-1類藥物，執業醫師劉伯恩表示，各家產品雖名稱不同，但機制大致相同，皆透過延緩胃排空、降低食欲達到減重效果。

BMI 30以上族群最適用

劉伯恩指出，臨床上最常見的不適用族群包括：多囊性卵巢症候群患者、青少年與更年期的荷爾蒙失衡、甲狀腺功能低下者、代謝天生較慢者，以及具有先天肥胖基因者。醫師強調，這些族群的問題不在「食欲」，而在荷爾蒙或基因調控，因此即便施打瘦瘦筆，體重下降幅度有限，一旦停藥更容易迅速反彈。真正最適合使用瘦瘦筆的族群，是BMI30以上的病態肥胖者，「不是每個人為了變瘦就應該打針」。

台灣桃園中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，對基因性肥胖患者，目前沒有臨床證據顯示不能使用此類藥物，仍可作為治療選項，視使用情況調整。然而在嚴重肥胖族群中，單使用藥物的效果可能不足，且無論是何種產品，停止施打後多可能復胖。

別追求速效 自行增劑量

價格部分，根據市場行情，劉伯恩說，不同容量與劑量的產品價格差異大，依廠牌及劑量不同，劑量濃度愈高、價格愈高。然而，醫師強調「價格不是問題，安全才是關鍵」，提醒民眾勿因期待更快見效而自行追高劑量。

徐光漢說，常見副作用包括便祕、腸胃不適、噁心等，且劑量愈高症狀愈明顯。醫師通常會以低劑量開始，再視個別反應逐步調整。

瘦瘦筆一罐五毫升可以施打四次，未開封前需要冷藏。

誰不適用瘦瘦筆

懷孕與哺乳期婦女

多囊性卵巢症候群

兒童與青少年

更年期的荷爾蒙失衡

甲狀腺功能低下

代謝天生較慢者

具先天肥胖基因者

減重 便祕 糖尿病

上一則

瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效

下一則

氣溫驟降讓心跳加快 醫：冬天心房顫動易增中風

延伸閱讀

朱孝天打臉妻子 否認為合體瘦身15公斤

朱孝天打臉妻子 否認為合體瘦身15公斤
日本38歲爸返老還童 6年來做這7大改變 還減重12公斤

日本38歲爸返老還童 6年來做這7大改變 還減重12公斤
社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象
艾美舒默瘦身成功 7年婚也玩完 急賣別墅分產

艾美舒默瘦身成功 7年婚也玩完 急賣別墅分產

熱門新聞

醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
健康享用冬至甜湯圓，材料為​紅白小湯圓生重300g、桂圓乾30g、​紅棗乾5至8小顆、枸杞乾2匙約20g、​紅茶包26g加水約1000cc及​赤藻醣醇25g。（天晟醫院提供）

冬至到吃湯圓 營養師曝「這樣煮」更天然健康無負擔

2025-12-20 17:39

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍