全球瘋打「瘦瘦筆」快速瘦身 盲目跟風恐影響健康

近年來，「瘦瘦筆」掀起全球減重 旋風，大家都希望靠一支針快速找回理想體態。然而快速瘦身的背後，藏著複雜的代謝調節、生理反應與安全風險，瘦瘦筆適合他，未必適合你。使用前該建立哪些正確觀念？還有醫師最關注的肌肉流失、體重反彈與副作用問題，該擔心嗎？

減重是許多人一輩子的課題，不僅為了讓自己外貌好看，維持身體健康也是一大重點。不過減重難持之以恆，且方法百百種，近年風靡的「瘦瘦筆」能讓人無痛瘦身，且許多使用過者都說效果明顯有感。醫師提醒，瘦瘦筆並非所有肥胖者都適用，更不能因出現停滯期就自行提高劑量，否則可能出現嚴重副作用，對身體健康造成影響。

可延緩胃排空、降低食欲

瘦瘦筆成分是模擬腸泌素（GLP-1）荷爾蒙，會延緩胃排空、增加胰島素分泌，並能抑制食欲、促進糖類代謝、減少脂肪形成。最初是糖尿病 藥物，後來發現對減重有效，才被美國食藥署核准作為肥胖症治療使用。

市面上常見的利拉魯肽、司美格魯肽、替格魯肽等藥物屬GLP-1類藥物，執業醫師劉伯恩表示，各家產品雖名稱不同，但機制大致相同，皆透過延緩胃排空、降低食欲達到減重效果。

BMI 30以上族群最適用

劉伯恩指出，臨床上最常見的不適用族群包括：多囊性卵巢症候群患者、青少年與更年期的荷爾蒙失衡、甲狀腺功能低下者、代謝天生較慢者，以及具有先天肥胖基因者。醫師強調，這些族群的問題不在「食欲」，而在荷爾蒙或基因調控，因此即便施打瘦瘦筆，體重下降幅度有限，一旦停藥更容易迅速反彈。真正最適合使用瘦瘦筆的族群，是BMI30以上的病態肥胖者，「不是每個人為了變瘦就應該打針」。

台灣桃園中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，對基因性肥胖患者，目前沒有臨床證據顯示不能使用此類藥物，仍可作為治療選項，視使用情況調整。然而在嚴重肥胖族群中，單使用藥物的效果可能不足，且無論是何種產品，停止施打後多可能復胖。

別追求速效 自行增劑量

價格部分，根據市場行情，劉伯恩說，不同容量與劑量的產品價格差異大，依廠牌及劑量不同，劑量濃度愈高、價格愈高。然而，醫師強調「價格不是問題，安全才是關鍵」，提醒民眾勿因期待更快見效而自行追高劑量。

徐光漢說，常見副作用包括便祕 、腸胃不適、噁心等，且劑量愈高症狀愈明顯。醫師通常會以低劑量開始，再視個別反應逐步調整。

瘦瘦筆一罐五毫升可以施打四次，未開封前需要冷藏。

誰不適用瘦瘦筆