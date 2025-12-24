瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效

瘦瘦筆並非「打了就一定瘦」，且施打劑量愈高並不代表效果愈好，反而增加副作用風險。（圖/AI生成）

「瘦瘦筆」減重 正當紅，許多人希望靠一支針迅速找回理想身材；然而，台灣台南成大醫院家庭醫學部主任張秦松提醒，減重真正的目的在於恢復健康，合理使用藥物才是長久之道。

張秦松指出，近年台灣肥胖盛行率持續上升，門診中常見體型正常、甚至偏瘦的民眾要求施打「瘦瘦筆」。例如BMI23.2的25歲女性、BMI20.3的32歲女性都表示「想靠瘦瘦筆抑制食欲」；而BMI29.2、合併睡眠呼吸中止症的35歲男性，則希望靠藥物突破減重瓶頸。類似情況已成減重門診日常，反映民眾對藥物期待高漲，也顯示相關觀念仍需宣導。

Q：瘦瘦筆打了就一定會瘦，劑量愈高愈快瘦？

張秦松說，目前通過台灣FDA核准、合法使用於減重之注射型藥物，包括Tirzepatide（猛健樂）與Semaglutide（週纖達）等GLP-1類藥物。研究顯示，這類藥物可抑制食欲、增加飽足感，進而明顯降低體重、減少腰圍與體脂，同時改善血脂 與代謝指標。

然而，該研究中參與受試者多為BMI30，或BMI27且合併肥胖相關慢性病的族群，包括高血壓、糖尿病 、高血脂、睡眠呼吸中止症或心血管疾病等。若不符合此族群，其療效及安全性的資料有限，因此，藥物仿單也明確限定其適應症，必須搭配低熱量飲食與增加活動量使用。

他強調，瘦瘦筆並非「打了就一定瘦」，且施打劑量愈高並不代表效果愈好，反而增加副作用風險。臨床建議以低劑量起始，再依情況調整，提高安全性與耐受性。

Q：瘦瘦筆停藥後，體重一定會反彈？

瘦瘦筆何時停藥，應與減重醫師進行個別化討論。張秦松提醒，研究顯示，停藥後多數人會出現體重回升，原因在於藥物作用消失後，食欲與能量調節機制恢復，體重可能在數月內快速往回升，約回到原減少體重的一半至六成，代謝異常也可能再度出現。這代表藥物並非一勞永逸，生活習慣才是維持成果的關鍵。

醫師說，飲食控制與規律運動仍是保持健康體態的不二法門。（本報資料照片）

Q：瘦瘦筆主要作用是減少脂肪，不會造成肌肉流失？

張秦松說，藥物所減輕的體重主要來自脂肪，但仍會伴隨部分肌肉組織流失，其程度受年齡、飲食營養、運動量與減重速度影響，「飲食控制與規律運動仍是保持健康體態的不二法門。」建議患者同步進行阻力訓練，並在減重門診定期測量身體組成，及早發現肌肉流失的問題。

Q：出現減重停滯期，再加高施打劑量就可以？

在不同族群中，減重表現有所差異。例如有無糖尿病者間的體重下降幅度不同，年輕人在初期下降較快，但長期表現與老年人差距不大，反而老年人更需注意肌肉流失風險。

此外，常見的「減重停滯期」，在使用瘦瘦筆者身上依然會出現，多與基礎代謝率下降、飢餓訊號增加等生理補償機制相關，需與醫師討論調整策略，而非自行加量或貿然停藥。

張秦松表示，使用瘦瘦筆最常見的副作用是胃腸道不適，通常在使用數周後緩解；也可能出現注射部位紅腫、頭痛、疲倦、暈眩等。

少見但需警覺的包括胰臟炎、膽囊炎、腎功能受損、心率變化與低血糖等。動物實驗中亦觀察到甲狀腺C細胞腫瘤，因此具有甲狀腺髓樣癌或家族多發性內分泌腫瘤第二型病史者應避免使用。