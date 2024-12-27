運動別輕忽暖身 醫師教如何避免意外暈倒、運動更安全

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參與運動時，意外暈倒的情況屢見不鮮。日本急診科醫師中島侑子說明運動過程中暈倒的常見原因、案例及因應對策，幫助運動愛好者能更安心地享受運動生活。

不只中暑和外傷 造成運動中暈倒的潛在原因

中島醫師表示：「除了外傷和中暑外，心臟、腦部和自律神經問題都是運動中暈倒的可能原因。」尤其是40至50歲的中年運動愛好者，常見的健康風險包括心律不整和心肌梗塞。

運動過程中的體力消耗，尤其是需要持續發力的類型，會引起血壓與心跳的快速波動，加重心臟的負擔。例如，許多人在跑步時會下意識屏住呼吸，其實這是非常危險的行為。此外，剛開始運動時，由於身體尚未完全暖身，可能會導致血管收縮與血壓升高，建議在開始前先進行充分的伸展運動，讓身體逐漸暖起來。

預防腦梗塞與中風 ：正確暖身與補充水分

中島醫師提醒：「血壓急速上升不僅影響心臟，還可能引發腦梗塞和中風。」因此，運動前的暖身運動相當重要，還需注意預防脫水問題；建議飲用含電解質的補水飲品，幫助身體保持水分平衡，避免運動過程中的脫水症狀。

攸關生命的心肺急救 了解AED的使用

運動過程中，心肺停止的意外有時發生，若能及時使用自動體外心臟去顫器（AED），便有機會能挽救生命。因此，每位運動愛好者都應熟悉運動場地中AED的所在位置與操作方式，必要時積極協助救援，爭取寶貴的黃金急救時間。

壓力與生活作息的隱形殺手「自律神經失調」

另外，也有部分暈倒案例與自律神經失調有關。當副交感神經過度活躍，會引發身體不適，如暈眩甚至失去意識；長期睡眠不足、生活作息紊亂與壓力等等，都是常見的誘因。保持規律的生活作息與適當的壓力管理，能有效預防自律神經失調問題，讓運動更愉快、更安全。

本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第59期

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