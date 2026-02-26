長者骨折不只是意外 背後恐藏隱形推手 手腕、脊椎與髖部尤其要注意

長者骨折常被視為「意外事件」，但背後多因「骨質疏鬆」這個隱形推手所致；示意圖。（123RF）

長者骨折常被視為「意外事件」，但背後多因「骨質疏鬆」這個隱形推手所致。台灣北醫附醫骨科 部主治醫師王柏堯表示，骨鬆 骨折最常見發生的位置在於手腕、肩膀、脊椎與髖部，特別是髖部骨折，不只需要住院，還可能導致長期行動受限、生活無法自理，甚至需仰賴家人長期照顧，避免骨折影響老年行動力，應及早預防骨鬆。

王柏堯表示，骨鬆是全球第二大的流行疾病，隨著年齡愈大，發生機率愈高，年紀過了35歲，骨質將以每年約0.5％到1％的速度流失；年紀到了50歲過後，骨質流失的速度更快，每年可達到1%到3％。而骨鬆的患者，大多都是在骨折意外發生後，才得知自己骨質狀態不佳。

王柏堯表示，骨鬆骨折再次發生率高，臨床上，面對骨鬆骨折的患者，並非只處理當下的骨折傷勢，同時也要介入治療骨質疏鬆。北醫附醫骨科團隊特別針對骨鬆骨折或是其他脆弱性骨折的患者，給予整合性治療照顧，除確認骨鬆狀態，也會進壹步排除導致骨鬆的疾病，如內分泌、代謝等疾病，避免出現頭痛醫頭、腳痛醫腳的情況。據院方統計，每年約有400多位骨折患者透過完整評估流程，順利銜接後續治療與長期追蹤。

王柏堯表示，骨鬆骨折的治療方式，除了給予手術治療，骨科醫師與個案管理師也提供個人化骨質疏鬆藥物建議，涵蓋針劑與口服藥物，依患者風險與生活型態調整。特別是生活型態的調整，增加重量訓練等，能大幅降低未來再次發生骨鬆骨折的機率。