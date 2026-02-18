我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方便美味卻「傷心」 這款經典冷凍食品最好少吃

加州華人留學生遭遊民攻擊 兩個路口窮追不捨

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

中央社台北電
聽新聞
test
0:00 /0:00
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台灣白肉雞大廠卜蜂董事長鄭武樾帶領團隊一路擴大事業版圖，不僅事業經營出色，今年高齡90歲的他，對養生更是有一套獨到哲學，不但每週做一小時的重訓，每天早上還會各做上百個伏地挺身與仰臥起坐，並搭配甩手與瑜伽等，全方位保養健康。

「如果活到100歲，我還有10年，這10年就要活得高興，快樂、健康最重要！」鄭武樾接受中央社記者訪問時說，他不抽菸、不喝酒，維持規律作息，外表看來比實際年齡年輕許多的他，為了避免肌少症，每週會固定安排一小時到銀髮健身房重訓，教練會依照他的體能狀況，調整重量與訓練方式。

除了重訓，鄭武樾每天也維持高活動量，風雨無阻，「我每天都走路，大概都走8000到1萬步」。他說，天氣好時就到運動公園健走，下雨天則改在走廊或家中行走，家裡也特別規劃無障礙動線，讓自己在室內也能活動。

早上起床後的運動，更是他多年不變的習慣。鄭武樾笑說，早上他會花半小時做仰臥起坐、伏地挺身，也做甩手、踮腳尖與瑜伽等動作，「像今天早上，我就做260個伏地挺身、仰臥起坐300下，甩手600下，然後我也做瑜伽，大概花半個小時」，除非出國時飯店沒有健身房，否則他都會儘量安排時間運動。

「公司經過員工們努力，（業績）一直往上走，也讓我能在工作與生活間維持較為平衡心態」，鄭武樾說，他持續工作，每天與人互動，生活保有節奏與成就感之外，每天也維持閱讀習慣，近期多閱讀像「讀者文摘」等刊物，可活絡大腦。

他認為，養生不光只有身體，心情同樣關鍵，「心情好很重要，就是每天都要高興，因為年紀這樣（90歲），更要把日子過得健康、快樂。」談到讓自己開心的事，就是與朋友一起聊天、每週固定前往烏來泡湯，搭配做水療與岩盤浴，藉此促進血液循環。他也笑說，大眾池裡「大家都不認識，說說笑笑反而自在」，甚至因此結交不少「湯友」。

不過鄭武樾也提醒，年紀漸長後泡湯更要量力而為，水溫過高或過低都要避開，以免溫差過大，反而增加身體負擔。

卜蜂董事長鄭武樾（右）每週固定重訓，推動超過40公斤重的負重推車進行訓練，絲毫不...
卜蜂董事長鄭武樾（右）每週固定重訓，推動超過40公斤重的負重推車進行訓練，絲毫不顯吃力。(中央社)
卜蜂董事長鄭武樾（前）90歲仍持續找專業教練做重訓，展現自律與體能管理。(中央社...
卜蜂董事長鄭武樾（前）90歲仍持續找專業教練做重訓，展現自律與體能管理。(中央社)

世報陪您半世紀

健身房

上一則

過年大魚大肉又作息亂 腸胃不適脹氣便秘找上門

下一則

春節期間美食多很難瘦 中醫師教去油解膩

延伸閱讀

人物／搭郵輪兼顧經濟與娛樂 留意促銷 比住養老院划算

人物／搭郵輪兼顧經濟與娛樂 留意促銷 比住養老院划算
抗老專家造訪長壽島 驚見健康老人和苦練健身房年輕人最大差異

抗老專家造訪長壽島 驚見健康老人和苦練健身房年輕人最大差異
派對活動減7成 美年輕世代擁抱健康「日間生活」

派對活動減7成 美年輕世代擁抱健康「日間生活」
觀影說劇╱「四人行，不行」河正宇直球探討「性禁忌」話題

觀影說劇╱「四人行，不行」河正宇直球探討「性禁忌」話題

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」