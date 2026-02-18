台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台灣白肉雞大廠卜蜂董事長鄭武樾帶領團隊一路擴大事業版圖，不僅事業經營出色，今年高齡90歲的他，對養生更是有一套獨到哲學，不但每週做一小時的重訓，每天早上還會各做上百個伏地挺身與仰臥起坐，並搭配甩手與瑜伽等，全方位保養健康。

「如果活到100歲，我還有10年，這10年就要活得高興，快樂、健康最重要！」鄭武樾接受中央社記者訪問時說，他不抽菸、不喝酒，維持規律作息，外表看來比實際年齡年輕許多的他，為了避免肌少症，每週會固定安排一小時到銀髮健身房 重訓，教練會依照他的體能狀況，調整重量與訓練方式。

除了重訓，鄭武樾每天也維持高活動量，風雨無阻，「我每天都走路，大概都走8000到1萬步」。他說，天氣好時就到運動公園健走，下雨天則改在走廊或家中行走，家裡也特別規劃無障礙動線，讓自己在室內也能活動。

早上起床後的運動，更是他多年不變的習慣。鄭武樾笑說，早上他會花半小時做仰臥起坐、伏地挺身，也做甩手、踮腳尖與瑜伽等動作，「像今天早上，我就做260個伏地挺身、仰臥起坐300下，甩手600下，然後我也做瑜伽，大概花半個小時」，除非出國時飯店沒有健身房，否則他都會儘量安排時間運動。

「公司經過員工們努力，（業績）一直往上走，也讓我能在工作與生活間維持較為平衡心態」，鄭武樾說，他持續工作，每天與人互動，生活保有節奏與成就感之外，每天也維持閱讀習慣，近期多閱讀像「讀者文摘」等刊物，可活絡大腦。

他認為，養生不光只有身體，心情同樣關鍵，「心情好很重要，就是每天都要高興，因為年紀這樣（90歲），更要把日子過得健康、快樂。」談到讓自己開心的事，就是與朋友一起聊天、每週固定前往烏來泡湯，搭配做水療與岩盤浴，藉此促進血液循環。他也笑說，大眾池裡「大家都不認識，說說笑笑反而自在」，甚至因此結交不少「湯友」。