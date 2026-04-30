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紅心奇異果花青素、維生素C含量高 控血糖助排便

廖靜清
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新品種紅心奇異果外型較小巧，幾乎沒有酸味、甜度高，富含花青素。(本報資料照片)
新品種紅心奇異果外型較小巧，幾乎沒有酸味、甜度高，富含花青素。(本報資料照片)

紅心奇異果有著莓果般的風味以及高營養價值，深受不少民眾喜愛。營養師表示，市面上常見的綠色、黃色以及新型的寶石紅奇異果，各具營養與風味特色，紅色甜度最高且富含花青素、黃色甜美多汁、綠色則有膳食纖維與奇異酵素。

台灣營養師高敏敏指出，寶石紅奇異果不僅帶有獨特的莓果清甜，更是市面上唯一含有「花青素」的奇異果品種，具有強大的抗氧化能力。一刀切下，果肉中心呈夢幻的鮮紅色漸層，主要來自天然抗氧化的花青素成分。其甜度較高，風味偏熱帶水果感，以「高甜度、低酸度」著稱。

「花青素具有強大的抗氧化作用。」高敏敏說，這種水溶性天然植物色素，能減少自由基的產生，保護眼睛、促進血液循環、抗發炎及延緩衰老。寶石紅奇異果也富含多酚、礦物質鉀與高維生素C等超過20種營養素，搭配上奇異果原本就有的高營養密度，能大幅提升身體防護力，也可控制血糖、幫助排便。

針對紅黃綠三色奇異果，高敏敏表示，除了「看顏色、輕壓感、聞香氣」，也可以依奇異果的營養元素挑選食用。常見的綠色奇異果富含膳食纖維與奇異酵素、維生素C，非常適合在大魚大肉之後食用，能有助消化，特別有助於腸胃蠕動、改善便祕及幫助消化。

黃金奇異果具備極高含量的維生素C，每100克就含有90毫克的維生素C，口感甜美多汁，是日常提升活力的絕佳選擇。寶石紅奇異果是少見的稀有品種，果肉呈現如寶石般的深紅色，吃起來帶有淡淡的莓果香氣。

奇異果屬於適合糖尿病患者的低GI水果，可作為控制血糖、穩定血糖的健康選擇。高敏敏提醒，剛買回來的紅奇異果觸感可能較硬，建議常溫放置到「微軟」的狀態再食用，此時奇異果的酸甜風味會完全釋放，口感達到最佳。

血糖 奇異果 莓果

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