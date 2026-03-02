元宵節「吃湯圓不長肉」 營養師揭3原則

我的頻道

記者陳智華／台北報導
湯圓示意圖。（AI生成）
3日就是元宵節，不少人對應景食物湯圓或元宵又愛又怕，湯圓又甜又好吃，但熱量不低，過年增加的體重還沒有消就又要增加，該怎麼辦，營養師張馨方今天指出，掌握3個原則，即使吃下湯圓，隔天量體重也不心驚膽顫。

張馨方在臉書粉專「ViVi營養生活話」指出，原則一，湯圓是「主食」，不是「點心」。4顆大湯圓等於1碗白飯，很多人晚餐吃完一碗飯，追劇時又補上一碗花生湯圓，這就是「雙重碳水爆彈」。因此，把湯圓直接當作「正餐的澱粉」，這不是節食，是聰明的「份量置換」。

原則二就是湯底「微調」，負擔可少一半。張馨芳指出，芝麻、花生內餡本身就是油脂與糖的精華，如果湯底還用超甜紅豆湯或糖水，那真的是甜度超標。聰明吃法就是改用無糖豆漿當湯底，豆香能襯托內餡的濃郁。或泡一壺烏龍茶或普洱茶配著吃，解膩又回甘。此外，煮糖水時加入紅棗、龍眼乾提甜味，減少精緻砂糖的使用。

原則三就是先吃「墊胃菜」，血糖才乖巧。張馨方指出，單吃糯米（高 GI 值）會讓血糖像雲霄飛車，這也是為什麼吃完湯圓很快就餓了。黃金搭配術就是先吃一盤燙青菜（纖維質），配一份豆乾、雞蛋或雞胸肉（蛋白質），也就就是先菜、再肉、最後湯圓，讓纖維與蛋白墊底，延緩糖分吸收，飽足感更持久。

