「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

中醫師提醒適當的午睡有助恢復體力，久睡精神反而變得更差。（123RF） 孫淑君

春天到了，因氣溫回暖、濕度增加，容易出現疲倦、嗜睡、精神不振，中醫師張家蓓表示，犯「春困」是春天常見的生理現象，因此時雨水多、潮濕悶熱，人體的陽氣生發受到濕邪影響，導致脾胃運化不佳、身體困倦。適當的午睡有助恢復體力，但時間不宜超過30分鐘，久睡精神反而變得更差。

張家蓓指出，春天對應中醫五行的「木」與五臟的「肝」，作息宜早睡早起，晚上11點至凌晨3點為肝膽經運行的時間，熟睡有助於肝臟修復、排毒。中醫五色養生中，青色入肝經，建議多攝取深綠色蔬菜，例如菠菜、蘆筍、青花菜、綠花椰菜、芹菜、芥藍等，有助疏肝、解鬱、促進排毒與抗氧化。

另外，春天萬物生長旺盛，順應生發之氣，正是養陽的好時機，張家蓓說，可多吃蔥、薑、蒜，促進肝臟疏泄，尤其是冬日淤積的寒氣。韭菜、香菜、芥菜、芹菜等「辛味」食材，亦有助於肝氣生發與免疫力提升；辛味食物應適量、不宜太過辛辣，以免導致腸胃不適。

愈來愈多研究證實，睡午覺有益身心健康！張家蓓強調，春天很需要午睡，每次只要睡15分鐘至30分鐘，小睡片刻不僅能消除疲勞，增強免疫力、提升下午專注力與緩解壓力。如果超過1小時以上，當身體進入不容易醒的深層睡眠期，被叫醒反而會使人產生頭昏、疲累，因為腦部中樞神經還處於關閉狀態。

張家蓓提醒，午覺睡太久會導致晚上失眠，形成惡性循環。如果不小心睡太久，建議起來時可以喝杯溫水、伸展身體，或是到戶外走走呼吸新鮮空氣提神。午睡要維持規律，每天固定小睡比周末假期久睡來得好，若以彌補平日睡眠債的方式，恐擾亂生理時鐘。

張家蓓說，初春天氣變化大，外出仍要注意保暖，睡覺時也切勿立即脫去冬衣，遵循「下厚上薄」原則，長褲和厚襪能有效保暖，防止寒濕從足部進入。日常作息保持6至8小時的規律睡眠，建議在晚上11點前入睡，順應生理時鐘，讓身體真正進入修復與深層休息。