老覺得心累？醫揭3原因：錯不在你

快訊

元氣網
醫師提醒，社群網站塑造的理想普通影響心理健康，當內心感到疲憊時應調整心態，適當休息；示意圖。(圖／123RF)
社群媒體與資訊爆炸的時代，許多人明明只想平凡安穩地生活，卻總覺得身心俱疲，心理壓力大到甚至需要求助身心科或藥物。在Instagram擁有超過6萬追蹤者的日本精神科醫師しょう，針對心理健康的日常疑問進行解析，給「活得很辛苦」的人群帶來一些變得輕鬆的技巧。

「明明只想普通地生活，卻不知道為什麼這麼累。」這樣的聲音，在這個時代真的愈來愈常聽見。並不是追求特別的成功，也不是想贏過誰，只是希望平穩度過每一天，卻總覺得內心一直被追趕著。しょう指出，這是因為現代特有的「普通門檻」正不斷地、悄悄地升高。

SNS塑造的「理想普通」

大幅動搖一般人對「普通」標準的，是SNS（社群網站）的存在。在SNS上充斥的是他人「最好的瞬間」。整潔的房間、講究的生活、充實的工作、均衡的飲食、理想的體態、感情融洽的家人與朋友。那些只是人生命中的高光時刻、精華片段，並非日常的全部。

但當一般人每天持續看著這些畫面，不知不覺就會誤以為「這才是普通」。真正的普通，其實更鬆弛、更不完美，也更有人味。例如，有時候衣服會堆著沒洗，也會有提不起勁的日子；有時無法下廚，也會有不想與任何人說話的時候。

那才是原本的「普通生活」。但在SNS的世界裡，看不見這些起伏。於是，人們開始責怪做不到普通的自己，內心也在無聲之中逐漸疲憊。

在便利的背後，一般人其實正迷失在「尋找正解的迷宮」。無論是健康方式、工作模式，還是人際關係，這是一個資訊過度湧入的時代。會搞不清楚「哪一種適合自己」，反而是再自然不過的事。選項越多，我們在做決定時就越疲憊。

而即使終於做出選擇，也常在心裡留下揮之不去的不安：「是不是還有更好的方法」、「這樣真的正確嗎」，這種「決定疲勞」，正是一點一滴消耗現代人內心的重要原因之一。

陷入「努力文化」迷思

最後還有一點，是深植於社會中的「努力文化」。努力是美德，拚命是好事，這樣的價值觀本身並沒有錯，甚至十分可貴，但在現代社會裡，這分美德似乎變得有些沉重。

人的心本來就需要餘白，像是西方多存在長期休假的文化，正因為能夠創造這樣的空白時間，一般人才能重新調整與恢復。但這樣的餘白誤解為「偷懶」，導致對於休息產生罪惡感，社會逐漸變成一個「光是普通活著就會感到疲憊」的地方。

不用勉強適應高門檻

しょう強調，你所感受到的疲累，並不是因為你軟弱。相反地，那是在普通門檻被過度抬高的社會裡，仍然努力生活的證明。真正的普通，可以更鬆一些、更溫柔一些。不必完美，也不必過度努力。

當內心感到疲憊時，請對自己說：「只是這個社會的門檻太高了而已。」你的普通，由你自己決定，這樣的體悟，會為心重新帶回一分安靜的餘白。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

吃優格+肉類 67歲癌末男照吃照睡沒顧慮

