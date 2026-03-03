中醫教春天養肝攻略 打造整年健康

春天養肝，青色食物入肝，多吃綠色時蔬。(圖／123RF)

春天是一年之始，「春氣通肝」，是「養肝」的黃金時期。台灣中醫師吳明珠表示，肝臟是人體的「化工廠」，承擔代謝、解毒、免疫調節等重要職責，在春季做好養肝工作，可透過食療、茶飲、穴位按摩等方式，讓肝臟保持良好狀態，為全年健康打下堅實基礎。

「肝主疏泄，調暢氣機，春季陽氣上升，肝臟功能也相對活躍。」吳明珠說，如果肝臟功能正常，人體氣血便能順暢運行，心情愉悅；反之，肝氣不舒暢，易出現情緒抑鬱、胸部肋骨脹痛等不適。所以順應天時，春季養肝，有助於激發肝臟活力，讓身體更好地適應季節變化。

1.飲食少酸 多吃綠色時蔬

依中醫五行理論，肝主青色，青色食物入肝，綠色蔬菜是最好的春季食物。多吃綠色時令果蔬，如綠豆、黃瓜、毛豆、芹菜、菠菜、蘆筍、韭菜、青椒、大白菜、海帶、春筍、香菜等，能益肝氣、緩解肝鬱、抑制肝陽、防範肝疾。飲食宜清淡，少用溫補法，以免加重身體內熱。

春季應少吃酸性食物，如山楂、檸檬等，以免肝氣過旺，損傷脾胃。應適當增加甘味食物攝取，像紅棗、桂圓、山藥等。紅棗能補中益氣、養血安神；桂圓補益心脾；山藥健脾益胃，是養肝的好食材，可煲湯、清蒸或炒食。

2.良好作息 熟睡滋養肝氣

良好的作息是養肝的關鍵。春季應早睡早起，晚上盡量在11點前入睡，此時膽經當令，熟睡能讓膽氣得以生髮，進而滋養肝氣。早上可在6至7點起床，讓陽氣隨太陽升起而生發。

長期熬夜會影響肝臟的自我修復和排毒功能，導致肝臟受損，出現黑眼圈、皮膚粗糙、免疫力 下降等問題。

3.適度運動 促進氣血流通

適度運動能促進氣血流通，增強肝臟功能。清晨或傍晚可到公園、河邊運動，選擇散步、慢跑、太極拳、八段錦等有氧運動，運動30至60分鐘，讓身體微微出汗即可。散步能疏肝理氣，慢跑增強體質，太極拳和八段錦可調節身心，使肝氣舒暢。

4.情緒調節 保持微笑愉悅

肝主情志，情緒與肝臟健康密切相關。要注意調節情緒，時時保持微笑、保持愉悅的心情，則肝的疏泄功能就正常，肝氣順達，氣血調和，百病不生。遇到煩心事，及時與家人、朋友傾訴，或透過聽音樂、賞花、冥想等方式緩解壓力。

春季養肝，吳明珠認為，應從日常飲食生活做起，讓肝臟在這個生機盎然的季節煥發生機，守護健康。

●枸杞大棗山藥粥

材料：枸杞20克、山藥30克、紅棗6~8個、米適量

作法：先將米煮至半熟，再加入其他原料，煮熟即可。要勤攪拌，防止山藥糊鍋。

功效：養肝、補血、健脾化濕

●豬肝菠菜湯

材料：新鮮豬肝100克、菠菜60克、鹽適量

作法：

1.豬肝洗淨切片或條狀，菠菜洗淨切段。

2.大火將水煮沸後，再將切好的豬肝及菠菜放入鍋中同煮，熟後再加鹽。

功效：補肝養血、清熱明目、美容潤膚

●春日養肝茶

材料：菊花2錢、桑葉2錢、陳皮1.5錢、枸杞3錢、大棗6枚、生甘草1.5錢

作法：水1000cc大火煮開，或泡10至15分鐘當茶飲用。

功效：清肝明目、疏肝理氣

●逍遙清肝茶

材料：玫瑰花3錢、決明子5錢、丹參3錢、茵陳蒿3錢、甘草1.5錢、大棗3至6枚

作法：水1000cc大火煮開，或泡10至15分鐘當茶飲用。

功效：疏肝解鬱、利膽健脾、補血安神

另外也可以從按摩穴位來護肝。

●揉搓兩肋

將兩手的手掌分別放在兩肋所在處，從上往下搓，或從前向後、從後向前搓，搓到兩肋微微發熱。

●拍打膽經

將腿彎曲，雙手握拳，由上臂帶動，手臂向外側甩，將拳頭對準大腿外側環跳穴、風市穴、中瀆穴、膝陽關穴四穴依次敲打，每天敲左右大腿各30至50次。

●按揉太衝穴

太衝穴在腳背上大腳趾與二腳趾結合的地方，每日按揉3至5分鐘即可。