晨起喝溫水舒緩鼻塞、便祕 3好處被誇大

醫師提醒，早晨起床喝水可促進腸道蠕動，幫助血液循環與腎臟代謝廢物，但喝水不等於排毒，關鍵在於「足量補水」；示意圖。（圖／123RF）

起床第一杯該喝咖啡 還是溫開水？很多人一早起床習慣先喝杯咖啡提神，不過根據《verywellhealth》、《EatingWell》訪問健康專家提醒，晨起補水不只解渴，更能啟動腸道、提振精神、穩定情緒。不過，喝水也別被誇大，關鍵在於整天水分是否充足。

經過一夜睡眠七至九個小時未進水，多數人醒來時確實可能會有點缺水，身體是否缺水、需要多少水分，通常可初步從尿液的顏色來判斷。如果尿液呈淡黃色，表示水有喝夠；如果尿液呈深黃色，則可能需要增加飲水量。早上起床尿尿，可注意觀察一下自己的尿液，通常這時的尿液顏色比較深，因此晨起喝一、兩杯水是正確的。

補充水分的好處

1.啟動身體運作

早晨喝水能補充夜間流失的水分，幫助血液循環與腎臟代謝廢物，也有助於大腦清醒，如果覺得昏沉、反應慢，先喝點水，往往比立刻灌咖啡更溫和有效。

2.支持情緒穩定

水分充足能維持中樞神經系統功能，研究發現，補水有助提升專注力、降低焦慮與疲勞感。換句話說，晨起喝水是建立良好狀態的簡單起點。

3.幫助消化與排便

腸道蠕動需要水分。溫水可能放鬆腸胃道平滑肌，幫助食物推進。有研究指出，接近體溫（約37°C）的水，對腸胃蠕動有正面影響，對於排便不規律、容易便祕 的人，早上補水尤其重要。

4.調節核心體溫

天冷時，飲用溫熱水能從內部提高核心溫度，減少身體因顫抖而產生的能量損耗，甚至預防輕度體溫過低。尤其對於晨起會手腳冰冷的人，一杯溫水確實能帶來舒緩效果。

5.緩解鼻塞不適

清晨飲用熱水時吸入的蒸氣，有助於分解鼻竇黏液並緩解鼻塞。對於感冒初期的不適，熱飲具有舒壓與強化防禦感的心理與生理雙重效用。

6.幫助肌肉放鬆

溫熱液體也可能幫助肌肉放鬆，對輕微痠痛有舒緩效果。不過，這些多屬輔助性作用。

多喝水其實沒這麼神奇

雖然喝水益處多，但網路上流傳一些關於多喝水的種種誇大好處，以科學實證而言並沒有那麼神奇。

誇大說法1：早上喝水能「排毒」

事實：身體真正負責排毒的是肝臟與腎臟。多喝水確實有助腎臟排出代謝廢物，但關鍵在於「足量補水」，而不是特定時間喝水，所謂靠熱水出汗排毒，並沒有充分證據支持。

誇大說法2：早上喝水能快速減肥

事實：有研究顯示喝水會帶來些微產熱效應，增加代謝，但增加幅度很小，不足以成為減重 關鍵。喝水可能幫助建立健康習慣，但並非燃脂開關。

誇大說法3：喝水能增加飽足感、抑制食慾

事實：目前沒有足夠證據顯示單靠喝水能顯著減少熱量攝取。減重仍取決於整體飲食與生活型態。

但有些人就是習慣喝咖啡，早起喝咖啡與茶取代水，可以嗎？雖然咖啡與茶也算液體攝取的一部分，但咖啡因可能可能會導致頻尿和體液流失。若只靠咖啡補水，容易忽略真正的水分需求。因此白開水仍是必要喝的。

其實早上喝水並非真的有巨大的神奇效果，真正的好處應在於幫助你提早開始分配全天飲水量，從清晨的第一杯溫水開始，之後每個時間點也陸續補水，讓一整天都維持良好的水分平衡。