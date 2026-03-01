我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

晨起喝溫水舒緩鼻塞、便祕 3好處被誇大

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，早晨起床喝水可促進腸道蠕動，幫助血液循環與腎臟代謝廢物，但喝水不等於排毒，關鍵在於「足量補水」；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，早晨起床喝水可促進腸道蠕動，幫助血液循環與腎臟代謝廢物，但喝水不等於排毒，關鍵在於「足量補水」；示意圖。（圖／123RF）

起床第一杯該喝咖啡還是溫開水？很多人一早起床習慣先喝杯咖啡提神，不過根據《verywellhealth》、《EatingWell》訪問健康專家提醒，晨起補水不只解渴，更能啟動腸道、提振精神、穩定情緒。不過，喝水也別被誇大，關鍵在於整天水分是否充足。

經過一夜睡眠七至九個小時未進水，多數人醒來時確實可能會有點缺水，身體是否缺水、需要多少水分，通常可初步從尿液的顏色來判斷。如果尿液呈淡黃色，表示水有喝夠；如果尿液呈深黃色，則可能需要增加飲水量。早上起床尿尿，可注意觀察一下自己的尿液，通常這時的尿液顏色比較深，因此晨起喝一、兩杯水是正確的。

補充水分的好處

1.啟動身體運作

早晨喝水能補充夜間流失的水分，幫助血液循環與腎臟代謝廢物，也有助於大腦清醒，如果覺得昏沉、反應慢，先喝點水，往往比立刻灌咖啡更溫和有效。

2.支持情緒穩定

水分充足能維持中樞神經系統功能，研究發現，補水有助提升專注力、降低焦慮與疲勞感。換句話說，晨起喝水是建立良好狀態的簡單起點。

3.幫助消化與排便

腸道蠕動需要水分。溫水可能放鬆腸胃道平滑肌，幫助食物推進。有研究指出，接近體溫（約37°C）的水，對腸胃蠕動有正面影響，對於排便不規律、容易便祕的人，早上補水尤其重要。

4.調節核心體溫

天冷時，飲用溫熱水能從內部提高核心溫度，減少身體因顫抖而產生的能量損耗，甚至預防輕度體溫過低。尤其對於晨起會手腳冰冷的人，一杯溫水確實能帶來舒緩效果。

5.緩解鼻塞不適

清晨飲用熱水時吸入的蒸氣，有助於分解鼻竇黏液並緩解鼻塞。對於感冒初期的不適，熱飲具有舒壓與強化防禦感的心理與生理雙重效用。

6.幫助肌肉放鬆

溫熱液體也可能幫助肌肉放鬆，對輕微痠痛有舒緩效果。不過，這些多屬輔助性作用。

多喝水其實沒這麼神奇

雖然喝水益處多，但網路上流傳一些關於多喝水的種種誇大好處，以科學實證而言並沒有那麼神奇。

誇大說法1：早上喝水能「排毒」

事實：身體真正負責排毒的是肝臟與腎臟。多喝水確實有助腎臟排出代謝廢物，但關鍵在於「足量補水」，而不是特定時間喝水，所謂靠熱水出汗排毒，並沒有充分證據支持。

誇大說法2：早上喝水能快速減肥

事實：有研究顯示喝水會帶來些微產熱效應，增加代謝，但增加幅度很小，不足以成為減重關鍵。喝水可能幫助建立健康習慣，但並非燃脂開關。

誇大說法3：喝水能增加飽足感、抑制食慾

事實：目前沒有足夠證據顯示單靠喝水能顯著減少熱量攝取。減重仍取決於整體飲食與生活型態。

但有些人就是習慣喝咖啡，早起喝咖啡與茶取代水，可以嗎？雖然咖啡與茶也算液體攝取的一部分，但咖啡因可能可能會導致頻尿和體液流失。若只靠咖啡補水，容易忽略真正的水分需求。因此白開水仍是必要喝的。

其實早上喝水並非真的有巨大的神奇效果，真正的好處應在於幫助你提早開始分配全天飲水量，從清晨的第一杯溫水開始，之後每個時間點也陸續補水，讓一整天都維持良好的水分平衡。

世報陪您半世紀

減重 便祕 咖啡

上一則

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

延伸閱讀

中國庫迪咖啡進軍德國 低價搶市衝擊在地文化

中國庫迪咖啡進軍德國 低價搶市衝擊在地文化
減肥要大聲說 研究：公開減重計畫 成效高3.4倍

減肥要大聲說 研究：公開減重計畫 成效高3.4倍
減重控制熱量卡關 營養師：水喝不夠

減重控制熱量卡關 營養師：水喝不夠
年假後開工 醫籲3天內做這5件事讓身體回到正常軌道

年假後開工 醫籲3天內做這5件事讓身體回到正常軌道

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
營養師點名脂肪最怕9種食物，藍莓、番茄都入列。示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

2026-02-28 17:36
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
正在服用特定藥物的民眾要格外留意，這些經醃製、發酵、熟成的食品富含「酪胺」，若與具有抑制單胺氧化酶（MAO）作用的藥物併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高，嚴重時甚至造成中風或心肌梗塞。（123RF）

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

2026-02-22 04:19

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡