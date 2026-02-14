我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／訓練時間重疊 谷愛凌抱怨國際雪聯安排：對兼項選手不公平

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

過年大餐避免血糖失控 營養師籲把握4原則

中央社／彰化15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師表示，春節聚餐大魚大肉之餘，要注意血糖穩定；示意圖。(圖／123RF)
營養師表示，春節聚餐大魚大肉之餘，要注意血糖穩定；示意圖。(圖／123RF)

新春期間免不了吃大餐，營養師說，接二連三聚餐會讓人不自覺攝取過多油脂與糖分，加上久坐、作息不規律，易導致餐後血糖大幅波動，建議掌握穩糖四原則，可降低血糖失控機率。

台灣員榮醫院營養師童雅惠表示，過年期間胰臟可能須「加班」處理大量葡萄糖，而糖尿病患者也容易出現餐後血糖偏高情形。

童雅惠說，許多人誤以為只有甜食才會升高血糖，其實含碳水化合物食物進體內會轉換為葡萄糖，包括白飯、冬粉、芋頭、南瓜、年糕、湯圓及年菜中常見勾芡、裹粉料理，而高油脂料理會延緩胃排空，讓血糖高峰來得更晚、降得更慢，不利血糖控制。

她說，大量勾芡的佛跳牆與海鮮羹、年糕與發糕、以糖醋或紅燒料理的魚與肉類，及蛋餃、貢丸等加工火鍋料，都是春節餐桌上常見血糖地雷。

童雅惠表示，民眾可把握穩糖四原則，首先是進食順序，先吃蔬菜、再吃蛋白質，最後才吃澱粉與甜點，讓纖維先進腸道延緩吸收，自然減少澱粉攝取量；第二為澱粉代換，一餐只保留一種主食；第三盡量避開含糖飲料與甜湯、勾芡濃湯及炸物搭配甜醬；第四為高風險食物以一口嘗味取代整份食用。

至於料理方式，童雅惠說，可用香氣取代甜味，減少冰糖上色，改以蔥薑蒜、洋蔥、香菇與滷包提味，能蒸煮就不油炸，湯品可先冷藏去油再食用。

童雅惠表示，飯後30分鐘到1小時散步、快走或簡單家事，有助降低餐後血糖；過年期間可加測飯後2小時血糖，如果連續偏高，下一餐應減少主食、暫停甜飲。此外，用藥方面勿自行停藥或加量，如果作息可能大亂，應事先與醫療團隊討論。

世報陪您半世紀

血糖 糖尿病 年菜

上一則

瘦瘦針不只減重 名醫魏正宗研究登國際期刊 子宮內膜癌風險降66％

延伸閱讀

健康篇／年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略

健康篇／年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略
紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相
低碳年菜 營養師：吃得完為原則

低碳年菜 營養師：吃得完為原則
菠菜清炒竟浪費50％營養 營養師2招讓吸收率更高

菠菜清炒竟浪費50％營養 營養師2招讓吸收率更高

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
醫師提醒，一餐不到20至30分鐘就吃完，不只影響生理，也會降低用餐的愉悅感；示意圖。（圖／123RF）

經常不到20分鐘就吃完一餐？ 當心3大健康隱患

2026-02-10 08:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大