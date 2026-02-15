壓力大更容易誘發腦溢血 平常養成「722」量血壓習慣

醫師提醒，突然出現劇烈頭痛合併脖子僵硬、視力改變、說話不清等症狀，應立刻就醫；示意圖。（圖／123RF）

一般認為，腦溢血多與溫差急劇變化有關，但醫師表示，引起腦溢血原因複雜，溫差僅是其中一個因素，可能是不為人知的壓力所致。

台灣腦中風 學會理事長陳龍說，腦中風包含缺血性中風，其為血管塞住，約占多數，以及出血性中風，包含腦內出血、蜘蛛膜下腔出血等。其中，腦出血又稱腦溢血，是腦血管破裂血液流入腦組織，造成腦壓上升和腦細胞受損，常見症狀包括突然劇烈頭痛、嘔吐、意識變差、單側無力或麻木、說話不清，嚴重時可能昏迷。

腦溢血與缺血性中風臨床表現症狀雖然相同，但治療方向不同，出血性中風重點是止血及控制腦壓、血壓和必要時手術；缺血性中風若符合條件須搶時間作打通血管為治療方式。

陳龍表示，高血壓 是腦溢血最關鍵的危險因子，長期血壓高會使小血管脆化，當血壓突然的飆動升高，血管承受不了壓力就破掉出血。其他危險因子包括年齡增加、抽菸、酗酒、肥胖與缺乏運動、糖尿病與血脂 異常、腦血管瘤及動靜脈畸形、抗凝血或抗血小板藥物使用不當、肝腎功能不佳，以及使用毒品如安非他命或古柯鹼等，但不為人知的壓力也需多加注意。

腦溢血常在清晨到上午，因交感神經活化、血壓晨間上升，以及寒冷、情緒激動、劇烈用力如搬重物、用力解便等，造成血壓瞬間飆高發作。甚至睡眠呼吸中止也會增加腦溢血風險，因為它會造成夜間反覆缺氧、瞬間血壓飆升、長期高血壓、心律不整和血管發炎。

陳龍說，高血壓又被稱為沉默殺手，很多人沒有明顯症狀；反而是久坐低頭、壓力、睡姿或枕頭不合，導致肩頸肌肉緊繃更常見。疼痛與焦慮也可能讓血壓短暫升高，造成「脖子痛＝血壓高」的誤會。

建議平時應養成「722」量血壓的習慣，需連續7天量測；每天2回（早上起床後、上廁所後、吃藥或早餐前；晚上睡前）；每回量2次、間隔1分鐘，取平均並記錄。量測前30分鐘避免菸、咖啡、茶、酒、運動；先安靜坐5分鐘、手臂與心臟同高、測量時不說話。

陳龍提醒，若出現突然爆炸性劇烈頭痛合併脖子僵硬、視力改變、說話不清、單側無力、意識改變或持續嘔吐，請立刻就醫；若收縮壓壓大於180、舒張壓大於120，且合併胸痛、呼吸困難、嚴重頭痛等也需急診評估。

預防腦溢血的重點就是穩定血壓，包括按時用藥、規律量血壓、減鹽、控制體重、每周150分鐘中等強度運動、戒菸酒、避免熬夜和暴冷暴熱。陳龍說，有睡眠呼吸中止者應減重、側睡，必要時接受睡眠檢查和CPAP治療。使用抗凝血藥務必依醫囑監測。若出現疑似中風症狀，應立即叫救護車，愈早處置愈能降低後遺症和死亡風險。