堅果過敏別輕忽 微量也可能致命 醫：交叉汙染最難防

醫師提醒，烘焙製品常有器具共用導致的「交叉污染」風險，就算避開過敏原，也可能因吃到「混到的微量堅果」而誘發反應。（圖／123RF）
醫師提醒，烘焙製品常有器具共用導致的「交叉污染」風險，就算避開過敏原，也可能因吃到「混到的微量堅果」而誘發反應。（圖／123RF）

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。

據「每日郵報」報導，這起不幸事件發生在2023年8月，15歲的麥克斯患有嚴重的堅果過敏及氣喘。事發當天他在外婆家享用甜點，但無論是麥克斯還是疼愛他的外婆，都不知道那塊蘋果奶酥中含有「微量核桃（traces of walnuts）」。

麥克斯吃下後隨即出現過敏性休克（Anaphylaxis），雖然他立刻使用了隨身攜帶的腎上腺素筆（EpiPen）並吸入氣管擴張劑自救，但病情仍急轉直下。

麥克斯的父親班（Ben McKenzie）是一名急診科醫師，他沉痛回憶，當他趕到醫院時，發現兒子並未得到適當的處置，導致他必須親自參與急救、為兒子做CPR。「我不應該有機會參與麥克斯的復甦術，因為這些處置在我到達之前就應該完成了。」

維多利亞州驗屍官公布調查結果，指出救護車人員未在第一時間給予「足夠劑量」的腎上腺素，且醫院未能及時插管建立呼吸道，這兩個關鍵疏失剝奪了麥克斯生存的最佳機會。

台灣醫師蘇冠文也曾在粉專分享臨床觀察，坦言多年前他也對台灣的堅果過敏現象半信半疑，直到遇見一位土生土長、從未出國生活的孩子，僅是吃了堅果塔，就導致嘴唇腫脹、全身蕁麻疹甚至呼吸困難。經檢測發現，這孩子對開心果與腰果過敏，但對核桃、杏仁卻沒事。

蘇冠文表示，堅果過敏最可怕的往往是「交叉污染」，即便患者只對某一種堅果過敏，但烘焙坊或加工廠常會共用烤箱、攪拌器，導致堅果粉末混入其他食品中。因此，就算避開過敏原，也可能因吃到「混到的微量堅果」而誘發反應。

蘇冠文稱，嚴重過敏反應可能危及性命，若同時出現以下兩個系統症狀，極可能是過敏性休克，務必立刻送醫：1.皮膚症狀：大片蕁麻疹、紅腫。2.呼吸/心血管症狀：喉嚨緊縮、呼吸困難、頭暈昏倒、心跳變快。

對於有嚴重過敏史的高風險族群，他建議經評估後可隨身攜帶腎上腺素筆（EpiPen），因為在關鍵時刻，「它救命的速度比任何藥物都快」。

麻疹 核桃 澳洲

