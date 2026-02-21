我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

壓力能鈍化 4類食物紓解 微調餐桌 建立身心更穩定防線

王郁婷
只要規律進食、優先攝取蛋白質與膳食纖維，並選擇能穩定能量的食物,就能「鈍化」身體的壓力反應。（圖／123RF）
只要規律進食、優先攝取蛋白質與膳食纖維，並選擇能穩定能量的食物，就能「鈍化」身體的壓力反應。（圖／123RF）

壓力不只是「撐過去」而已，飲食選擇其實能實質影響身體對壓力的反應。專家指出，飲食會左右血糖穩定度、發炎反應、睡眠品質與食欲調節，即使忙碌到感到崩潰時，還是能夠應付。

研究顯示，疲勞與壓力狀態下，人們更容易跳過正餐、依賴高糖或高度加工食品，接著在一天後段暴飲暴食，這樣的循環不僅加重壓力，也與體重逐漸上升有關。

因此，食物本身也能成為解方。公共衛生營養師德比夏（Emma Derbyshire）指出，只要規律進食、優先攝取蛋白質與膳食纖維，並選擇能穩定能量的食物，就能「鈍化」而非放大身體的壓力反應。

早餐很關鍵 燕麥或雞蛋都好

研究發現，吃早餐有助於維持健康的皮質醇（壓力荷爾蒙）節律；反之，跳過早餐可能使皮質醇升高。含蛋白質的早餐尤其能減緩過度的壓力反應。雞蛋提供高品質蛋白與必需胺基酸，燕麥則含有緩慢釋放的碳水化合物，可穩定血糖，兩者都對調節皮質醇有利。燕麥中的水溶性纖維還能滋養腸道好菌，透過「腸腦軸線」影響壓力調控；強化穀物與雞蛋也有助補充維生素D，支持免疫與抗壓能力。

Omega-3魚類 每周至少吃一次

鮭魚、沙丁魚、鯖魚等富含Omega-3脂肪酸，已被證實可降低壓力與發炎指標。美國研究顯示，在心理壓力情境下補充Omega-3，可減少皮質醇與發炎反應。專家指出，Omega-3具抗發炎作用，有助抑制壓力荷爾蒙生成。不過，實際攝取量普遍不足，建議每周至少兩份魚類，其中一份為油脂魚；必要時可考慮魚油補充品。

食用柑橘、莓果與黑巧克力

維生素C與腎上腺健康密切相關。研究發現，攝取較多維生素C的人，在急性壓力後能更快讓皮質醇回到正常值。奇異果、橙類與各式莓果都是良好來源。莓果、黑巧克力與茶類含有豐富類黃酮，能減少氧化壓力，避免刺激皮質醇上升。

深綠色蔬菜不可少

菠菜、羽衣甘藍與甜菜葉富含鎂與葉酸，參與神經系統調節。鎂不足與較高的壓力反應有關，而葉酸則支持與情緒相關的神經傳導物質合成。

專家也提醒，除了飲食，睡眠不足、長期心理壓力、過量咖啡因、血糖劇烈起伏與冬季日照不足，都是推升壓力荷爾蒙的重要因素。早上接觸自然光，有助設定一天的皮質醇節律，讓身體更能承受忙碌節奏。

整體而言，抗壓不只靠意志力，從餐桌開始的微調，就能為身心建立更穩定的防線。

