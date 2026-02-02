跑馬拉松胸悶 恐誘發急性心臟病 提前半年以上訓練

我的頻道

醫師提醒，路跑賽前接受心臟檢查，可降低猝死風險；示意圖。（圖／123RF）
近年來馬拉松成了一些人喜歡參加的賽事。這股熱潮中，卻時有跑者在賽事中突然倒下的消息傳出。35歲的李先生平時規律慢跑，自認體能良好而報名人生第一場全程馬拉松，沒想到跑到30公里處突感胸悶、呼吸困難，緊急送醫後才發現原來患有先天性心臟血管異常。台灣國泰醫院心血管中心心臟加護病房張釗監主任指出，馬拉松絕非單純的體力挑戰，更是對心臟功能的嚴格考驗。

容易感到胸悶者 應提高警覺

根據美國醫學研究統計，參加馬拉松的選手在比賽中及結束一小時內，心臟猝死風險約為百萬分之五，每10萬名全馬選手中就有一位可能面臨心臟病發的危險。雖然這個比率看似不高，但當賽事動輒上萬人參賽時，風險便不容小覷。醫師指出，馬拉松等長時間耐力運動會讓心臟負荷大幅增加，使氧氣需求量攀升，若本身有冠狀動脈阻塞或心律不整等潛在問題，在劇烈運動下就可能誘發急性心臟病。

因此，張釗監建議參賽者在賽前接受完整的心臟健康評估，特別是有心臟病家族史、三高患者、平時容易感到胸悶的人更應提高警覺。運動心電圖檢查能透過跑步機測試，模擬運動狀態下心臟的反應，評估是否有心肌缺氧或心律不整的情形；心臟超音波則可檢視心臟結構是否正常，造血功能是否足夠；抽血驗膽固醇能掌握心血管風險等項目，看似繁瑣卻是確保安全完賽的重要防線。

除了賽前檢查，張釗監也提醒跑者應給予身體充足的準備時間，並建議初次挑戰全馬的跑者至少提前半年以上開始循序漸進的訓練，讓心臟逐步適應長時間運動的強度。訓練期間若出現極度口渴、頭暈目眩或心悸等警訊，代表身體已發出求救信號，應立即停下補充水分並休息。

張釗監強調，跑步本是促進健康的運動，但過度追求成績或忽視身體警訊，反而可能讓運動從健康助力變成健康殺手。唯有正確認識自己的身體狀況，做好萬全準備，才能真正享受馬拉松帶來的成就感與健康益處。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）

