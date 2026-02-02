靜脈曲張5大後天危險因子 忽視會導致難癒合的慢性潰瘍

靜脈曲張患者可穿彈性壓力襪，利用外部施力幫助血液往上推；示意圖。（圖／123RF）

許多人將靜脈曲張視為單純的「腿部青筋」或皮膚乾癢等外觀問題，然而台灣大灣健全診所王威傑醫師示警，這其實是一種慢性、漸進性的血管疾病。若忽視早期的微血管擴張，病情可能隨時間持續惡化，導致皮膚色素沉澱、組織變硬、反覆發炎，末期甚至會形成難以癒合的慢性潰瘍。

皮膚發黑變硬 恐反覆潰瘍

王威傑表示，靜脈曲張的症狀從外觀最容易辨識，包括微細紅色或藍色血管擴張；接著就會有網狀血管呈現青藍色的狀況，甚至會有明顯突起、像小管子的粗大靜脈；再來會有小腿皮膚癢或緊繃感，更嚴重的情況是局部水腫或沉重感。

若血液在血管內滯留，紅血球滲漏到皮下組織，會被吸收後形成色素沉澱，也就是常見的「腿部一塊黑黑的」；再加上慢性發炎反應，皮膚就會變硬、變厚，出現溼疹。

若血液循環持續不良，皮膚可能破掉形成潰瘍，而且反覆發作，不易癒合，王威傑提醒，這也是最嚴重、需要手術介入的階段。

王威傑強調，靜脈曲張並非高齡者的專利，除了遺傳，體質、肥胖、久站工作、便祕 等後天習慣，都是關鍵風險。他也分享了臨床觀察，有不少患者從20、30歲就開始出現輕微症狀，若沒有積極處理，40歲之後，就可能惡化到反覆潰瘍，而且並不罕見。

靜脈曲張的先天因素有血管彈性差、瓣膜功能弱、先天血管結構差異等；另外，據統計，女性發生率略高，但原因不明。王威傑補充，痔瘡其實也是靜脈曲張的一種，因肛門周邊血管壓力增加，也會導致局部靜脈曲張，因此保持排便順暢對預防相當重要。

雖然靜脈曲張具有家族史傾向，王威傑指出，後天因素更是加速惡化的關鍵，下列是常見、但也是可控的危險因子：

1.肥胖：體重越重，下肢靜脈壓力越大。

2.久站生活型態：如老師、服務業、廚房工作者。

3.長期便祕、排便用力：導致腹壓上升。

4.缺乏運動：小腿肌肉無力，回流更差。

5.口服避孕藥：統計顯示有較高風險，但原因未明（貼片、子宮內避孕器則無）。

由於靜脈曲張是漸進性的疾病，王威傑說明，治療方式需依嚴重度而定。

初期症狀：可改善、不一定可逆

【治療重點】此階段可看到改善，部分患者症狀會回穩，常見治療方式如下：

1.彈性壓力襪：外部施力幫助血液往上推

2.小腿訓練：如腳踏車、健走、跑步

3.抬高雙腿：每天花時間讓下肢回流

4.口服類黃酮苷相關藥物：增加血管彈性、減少發炎、改善腫脹、抽筋

中期症狀：明顯凸起、色素沉澱、反覆水腫

【治療重點】所有初期治療都應持續，視狀況調整藥物與運動。

後期症狀：皮膚變黑、變硬、溼疹、反覆潰瘍

【治療重點】此階段可能需微創手術或傳統手術來介入，手術多為移除有問題的靜脈段，術後仍需要持續保養，否則其他部位仍可能再度出現。王威傑坦言，手術只是把受損的血管摘除，但若生活習慣不改，新的靜脈曲張還是會長，因此術後仍要持續運動、抬腿、穿壓力襪，以及保持標準體重。

有些民眾因久站或久坐，小腿不知不覺爬上蜘蛛絲，或是浮起如蚯蚓般的青筋，除了覺得看起來不雅觀，也感覺腫痛痠不適感，前來藥局 諮詢保健與改善方式。

台灣仁誠中西藥局藥師洪子宸表示，如果症狀不嚴重，可以使用外用藥膏一至兩周，觀察改善情況，如果希望效果加乘，則建議外用藥膏搭配口服藥物併用，能更快獲得緩解。

避免久站久坐 有助血液循環

洪子宸提醒，預防靜脈曲張要避免久站久坐，久站應適時坐下休息，久坐則固定一段時間應起身走動。工作之餘可從事快走、游泳、慢跑等運動，或是上下班騎腳踏車通勤，都有助於促進下肢血液循環。

此外，可透過抬腿，幫助積聚在下肢的血液回流心臟；或由下往上按摩小腿活絡循環，體重過重者建議減重 ，以減輕下肢負擔。也可於早上起床後穿上彈性壓力襪，白天時促進下肢血液回流，睡前脫掉。倘若症狀嚴重，仍應就醫診治。

王威傑醫師進一步提出四大預防重點：

1.避免久站久坐：每30分鐘活動一下。

2.維持正常體重：肥胖是最大危險因子之一。

3.訓練小腿肌肉：騎腳踏車或飛輪有效。

4.避免便祕：採用健康飲食，減少排便時的腹壓。

5.初期就開始保養：穿彈性襪。 醫師提醒，靜脈曲張有家族史傾向，但後天因素更是加速惡化的關鍵；示意圖。（圖／123RF）

