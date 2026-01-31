早餐要避油膩地雷 吃錯容易氣虛水腫

我的頻道

醫師提醒，早餐應遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，吃錯「難瘦」且血糖飆升。(圖／123RF)
醫師提醒，早餐應遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，吃錯「難瘦」且血糖飆升。(圖／123RF)

現代人生活忙碌，早上幾乎睡到最後一刻，在簡單梳洗後就匆忙出門，隨便買了三明治、飯糰、蛋餅等早餐，在通勤與會議間草草解決。中醫師提醒，「脾胃為氣血生化之源」，早上正是脾胃功能最旺盛的時候，如果早餐吃錯了，容易生濕氣，特別是油膩、甜食、精緻澱粉等，不僅加重腸胃負擔，血糖飆升讓人昏昏欲睡，還會氣虛水腫，愈吃愈胖。

地雷早餐組合包括「菠蘿麵包+冰奶茶」的冰冷甜膩組，以及「飯糰+油條」的高鈉油膩組。中醫師林雅瑩說，精緻澱粉會使血糖暴衝，吃下肚後很快餓且容易疲倦、想睡，促進脂肪堆積，長期累積下來會肥胖、增加心血管阻塞風險。而冰涼飲品損傷脾胃陽氣，導致消化機能低下、下半身水腫，濕氣難以代謝。

此外，飯糰裡的油條、肉鬆、菜脯等都是高鈉食物，糯米也難消化，這些都會加重腸胃負擔，讓廢物更易囤積，形成「壓力肥」。林雅瑩表示，飯糰是高鈉食物，吃多了會造成水腫及血壓上升，長期下來也會增加心血管疾病的風險。而紫米飯糰雖被認為健康，但糯米含支鏈澱粉，會讓血糖波動大。

林雅瑩指出，早餐應遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，可喝無糖高纖豆漿+茶葉蛋或雞胸肉+中型蒸地瓜；或蔬菜蛋全麥吐司+無糖溫豆漿。另避開鐵板麵、酥皮蛋餅、蔥油餅、薯餅等澱粉吸油地雷食物。

林雅瑩說，晨起一杯熱黑咖啡，能助排水消腫、刺激膽汁分泌以利脂肪消化。如果是到連鎖咖啡廳，最佳搭配為全麥蔬菜蛋三明治+熱美式或無糖鮮奶拿鐵。早餐可加入水果，增加飽足感和穩定血糖，飯後2小時利用3分鐘順時鐘按摩腹部，幫助腸胃蠕動，或是輕拍大腿外側的膽經，疏通肝膽經絡。

醫師提醒，早餐應遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，吃錯「難瘦」且血糖飆升；示意圖。(圖／123RF)
早餐選擇推薦 資料來源╱林雅瑩
早餐選擇推薦 資料來源╱林雅瑩

