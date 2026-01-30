我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

麵包冷凍後再吃 減糖還能防癌抗發炎

營養師提醒，全麥、雜糧或含有堅果種子類的麵包富含維生素、礦物質與膳食纖維，能進一步穩定血糖；示意圖。（圖／123RF）
營養師提醒，全麥、雜糧或含有堅果種子類的麵包富含維生素、礦物質與膳食纖維，能進一步穩定血糖；示意圖。（圖／123RF）

許多人早餐或點心都會吃麵包，但麵包屬精緻澱粉，常被視為不健康的選擇。然而研究顯示，透過簡單技巧，就能降低麵包的升糖反應、減少發炎負擔，讓身體代謝更穩定。

多一步驟 可以降低升糖指數

白吐司、白麵包屬於高升糖食物，消化速度快，容易造成血糖短時間內大幅上升，讓胰島素負擔加重。長期反覆的劇烈血糖震盪，會導致身體慢性發炎、胰島素阻抗上升，間接造成肥胖與代謝症候群風險增加，與多種癌症，如大腸癌、乳癌、胰臟癌等風險攀升。因此，調整麵包的吃法，不只是控糖而已，更與預防慢性病及降低癌症風險相關。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎在臉書粉絲專頁「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」引用研究分享指出，麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數（GI）！根據英國「European Journal of Clinical Nutrition」發表的研究，及另一篇發表於「Nutrition & Metabolism」的研究都證實，白麵包冷凍後再回烤，餐後血糖反應明顯下降，「冷卻－再加熱」的澱粉結構改變，可減少血糖波動與胰島素負擔。

油脂與鈉 三高風險常被忽視

除了血糖問題，傳統麵包在製作過程中隱藏的「三高」風險也不容忽視。

•高鈉危害：麵包發酵常加入小蘇打與鹽，以台灣為例，國健署提醒，每日鈉攝取量不宜超過2400毫克。鹽分過高會導致高血壓與心血管疾病，減少鹽分攝取對血壓的控制效果甚至相當於每日服用一顆降壓藥。

•反式脂肪：常見於人造奶油、酥油製成的酥皮或甜甜圈中。世界衛生組織（WHO）指出，反式脂肪會大幅增加中風與冠心病死亡率。

•飽和脂肪：過量的內餡（如奶油、美乃滋、加工鮪魚）含有高飽和脂肪，易造成動脈硬化，應控制在每日總熱量的 10% 以下。

如何挑選 遵1看1多2少原則

想要吃得無負擔，國健署建議不要以麵包取代正餐，因為麵包中不容易有足量的蔬菜，且在挑選時應遵循「看、多、少、少」原則：

•看標示：優先選擇超商或包裝標示清楚的產品，挑選低鈉、低飽和脂肪、無反式脂肪的品項。

•多全穀：選擇全麥、雜糧或含有堅果種子類的麵包。這類麵包富含維生素、礦物質與膳食纖維，能進一步穩定血糖。

•少加工：避開香氣過濃、色澤過於艷麗、口感異常鬆軟的麵包。越是精緻繁複的加工，通常隱含更多的添加物與油脂。

•少餡料：內餡通常是糖分與油脂的重災區。建議選擇原型麵包，自行搭配蛋白質（如雞蛋）或好油（如橄欖油、堅果），能讓營養更均衡。

麵包不是不能吃，但如果能更聰明、更有技巧的吃，就能為身體減少負擔，阻擋癌細胞與慢性病的發展的可能。

不用跑步流汗 醫曝餐後「1～3分鐘」小動作降血糖有感

B19病毒無藥醫 小心飛沫傳染 恐引發致命心肌炎

「手是身體最早開口說實話的地方」，從指甲顏色、形狀到手掌溫度，每一項細微變化都深刻反映了體內的血液循環、蛋白質代謝及免疫系統的運作狀態。（記者翁唯真／攝影）

指甲出現這些變化要當心了 可能是身體有警訊

2026-01-24 05:21
反酸、燒心、嗓子不適、夜間咳嗽——如果你在節後這段時間反覆出現這些症狀，別急著以為只是吃多了，這很可能是食道反流在發出信號；示意圖。（圖／123RF）

🎙️燒心、嗓子卡、夜咳不斷 真的只是消化不良嗎？

2026-01-27 09:30
中醫師陳潮宗表示，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善乾眼症的效果。（取材自YouTube）

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

2026-01-29 04:28
使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。（123RF）

手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成是「缺油」引起

2026-01-26 05:04
營養師提醒，攝取優質Omega-3食物，絕對比補充品更重要，鮭魚就是優質來源；示意圖。（圖／123RF）

高溫、反覆加熱 Omega-3最大敵人 煮錯吃錯反傷身

2026-01-26 01:00
家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

不用跑步流汗 醫曝餐後「1～3分鐘」小動作降血糖有感

2026-01-29 21:02

