麵包冷凍後再吃 減糖還能防癌抗發炎

營養師提醒，全麥、雜糧或含有堅果種子類的麵包富含維生素、礦物質與膳食纖維，能進一步穩定血糖；示意圖。（圖／123RF）

許多人早餐或點心都會吃麵包，但麵包屬精緻澱粉，常被視為不健康的選擇。然而研究顯示，透過簡單技巧，就能降低麵包的升糖反應、減少發炎負擔，讓身體代謝更穩定。

多一步驟 可以降低升糖指數

白吐司、白麵包屬於高升糖食物，消化速度快，容易造成血糖 短時間內大幅上升，讓胰島素負擔加重。長期反覆的劇烈血糖震盪，會導致身體慢性發炎、胰島素阻抗上升，間接造成肥胖與代謝症候群風險增加，與多種癌症 ，如大腸癌、乳癌、胰臟癌等風險攀升。因此，調整麵包的吃法，不只是控糖而已，更與預防慢性病及降低癌症風險相關。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎在臉書粉絲專頁「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」引用研究分享指出，麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數（GI）！根據英國「European Journal of Clinical Nutrition」發表的研究，及另一篇發表於「Nutrition & Metabolism」的研究都證實，白麵包冷凍後再回烤，餐後血糖反應明顯下降，「冷卻－再加熱」的澱粉結構改變，可減少血糖波動與胰島素負擔。

油脂與鈉 三高 風險常被忽視

除了血糖問題，傳統麵包在製作過程中隱藏的「三高」風險也不容忽視。

•高鈉危害：麵包發酵常加入小蘇打與鹽，以台灣為例，國健署提醒，每日鈉攝取量不宜超過2400毫克。鹽分過高會導致高血壓與心血管疾病，減少鹽分攝取對血壓的控制效果甚至相當於每日服用一顆降壓藥。

•反式脂肪：常見於人造奶油、酥油製成的酥皮或甜甜圈中。世界衛生組織（WHO）指出，反式脂肪會大幅增加中風與冠心病死亡率。

•飽和脂肪：過量的內餡（如奶油、美乃滋、加工鮪魚）含有高飽和脂肪，易造成動脈硬化，應控制在每日總熱量的 10% 以下。

如何挑選 遵1看1多2少原則

想要吃得無負擔，國健署建議不要以麵包取代正餐，因為麵包中不容易有足量的蔬菜，且在挑選時應遵循「看、多、少、少」原則：

•看標示：優先選擇超商或包裝標示清楚的產品，挑選低鈉、低飽和脂肪、無反式脂肪的品項。

•多全穀：選擇全麥、雜糧或含有堅果種子類的麵包。這類麵包富含維生素、礦物質與膳食纖維，能進一步穩定血糖。

•少加工：避開香氣過濃、色澤過於艷麗、口感異常鬆軟的麵包。越是精緻繁複的加工，通常隱含更多的添加物與油脂。

•少餡料：內餡通常是糖分與油脂的重災區。建議選擇原型麵包，自行搭配蛋白質（如雞蛋）或好油（如橄欖油、堅果），能讓營養更均衡。

麵包不是不能吃，但如果能更聰明、更有技巧的吃，就能為身體減少負擔，阻擋癌細胞與慢性病的發展的可能。