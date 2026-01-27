研究：吃阿斯匹靈預防心血管疾病 恐有這種風險

我的頻道

元氣網
研究發現，阿斯匹靈對於預防心血管疾病效果相當有限，甚至會顯著提高腸胃道出血，還有腦出血的風險；示意圖。（圖／123RF）
研究發現，阿斯匹靈對於預防心血管疾病效果相當有限，甚至會顯著提高腸胃道出血，還有腦出血的風險；示意圖。（圖／123RF）

多年來，許多人習以為常地認為，每天服用一顆低劑量阿斯匹靈，是預防心臟病中風、維護心臟健康的好方法。

然而，隨著大型研究結果陸續發表，醫學界已逐步修正這項觀念。對於多數沒有心血管疾病病史的成年人而言，例行每日服用阿斯匹靈，並未帶來預期的健康益處，反而可能增加出血等風險。

過去數十年，阿斯匹靈曾被廣泛用於「主要預防」，也就是在尚未發生心臟病或中風前，藉由抑制血小板凝集來降低風險。

但後續多項研究發現，這種作法在健康族群中，預防心血管事件的效果相當有限，同時卻會顯著提高腸胃道出血，甚至腦出血的風險。

2018年一項關鍵研究追蹤近2萬名、年齡70歲以上的健康成年人，發現每日服用低劑量阿斯匹靈（約100毫克）長達五年，不僅未降低心臟病或中風風險，還增加了出血發生率。後續的長期追蹤結果也顯示，阿斯匹靈並未延長健康壽命。

基於這些證據，美國預防服務工作小組(U.S. The Preventive Services Task Force, USPSTF)在2022年定案的指引中明確指出，60歲以上、且未曾發生心血管事件的人，不建議新開始每日服用阿斯匹靈；沒有心臟病或中風病史者，不應例行使用預防性阿斯匹靈；有較高出血風險者，不適合服用。

事實上，美國心臟學會與心臟病學會在2019年就已建議，對出血風險較高的成年人，或70歲以上族群，不應常規使用阿斯匹靈作為心臟病預防手段。

專家強調，阿斯匹靈並非完全無用，而是適用族群不同。對於曾經發生心肌梗塞、中風，或接受過血管支架、繞道手術的患者，阿斯匹靈仍是重要的「次級預防」藥物。

低劑量阿斯匹靈（通常為81毫克）可透過抑制血小板凝集，降低再次發生血栓事件的風險。值得注意的是，研究顯示，81毫克的低劑量阿斯匹靈在預防效果上，與325毫克的高劑量相近，但高劑量會顯著提高出血風險，卻沒有額外保護效果。

即使指引已更新，關於阿斯匹靈的誤解仍相當普遍，包括：

Q1：低劑量、非處方藥就很安全？

研究顯示，健康年長者長期服用預防性阿斯匹靈，出血風險明顯上升。

Q2：吃了多年沒出血，代表很安全？

沒有副作用並不代表未來沒有風險，出血風險會隨服用持續存在。

Q3：阿斯匹靈可以預防癌症？

部分研究顯示可能與某些癌症風險降低有關，但在年長族群中也觀察到潛在不利影響，證據尚未定論，並不建議以此為服用理由。

是否需要每日服用阿斯匹靈，關鍵不在年齡本身，而在於是否已有心血管疾病及整體出血風險。高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸史與家族史，都應一併納入評估。

專家一致強調，不要在未諮詢醫師的情況下，自行開始或停止服用阿斯匹靈。醫師可根據個人風險進行評估，與患者共同討論最合適的預防策略。

對於沒有心血管病史的族群而言，維持健康體重、控制血壓與血脂、規律運動與戒菸，依然是目前最被證實有效、風險最低的心臟保護方式。

心臟病 中風 血脂

