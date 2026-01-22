我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

格陵蘭更近紐約 學者揭中國野心「掌握打擊美本土最短路徑」

日本也有疑美論？從期待到憂心 學者：被美遺棄恐懼加深

「香蕉拿鐵」爆紅 營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黑咖啡能降低心血管疾病死亡率，但加入糖、奶油、糖漿，會把益處打折，甚至變成負擔；示意圖。（123RF）
黑咖啡能降低心血管疾病死亡率，但加入糖、奶油、糖漿，會把益處打折，甚至變成負擔；示意圖。（123RF）

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。台灣桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，新飲品引爆話題，挑戰傳統味覺，不過含糖飲料主要成分是蔗糖、果糖漿等，過量飲用會增加肥胖、蛀牙、心血管疾病風險，應控制飲用頻率。

國人喜愛咖啡，近四成民眾每天喝一杯，偏好拿鐵和美式。陳姿吟說，黑咖啡熱量極低，約240ml的中杯咖啡大約只有2至5大卡，接近零熱量。一杯中杯全脂牛奶拿鐵，熱量大約落在190至230大卡，若加糖會更高。而香蕉風味拿鐵使用糖漿和奶精，中杯熱量約300大卡，比原味拿鐵高出許多。

「如果想喝拿鐵又想控制三酸甘油酯，可改加低脂奶或植物奶。」陳姿吟指出，咖啡本身熱量低，但風味糖漿以及牛奶會讓總熱量上升，且糖分可能升高三酸甘油酯。對乳製品敏感者，燕麥奶是很好的牛奶替代品，對血糖調節者來說，燕麥奶可以作為較佳的飲料選擇。

而這款引起話題的香蕉拿鐵，風味飲多少有香料、調味劑等人工添加物，部分人可能引起過敏。陳姿吟提醒，如果想嘗鮮，一周一杯為限，連喝一個月恐會胖超過1公斤。「天然的最好！」使用黑咖啡加上牛奶以及半根攪成泥的香蕉，也有風味飲的效果；豆漿或燕麥奶當基底，也能增加柔順口感。

陳姿吟提醒，咖啡因的每日攝取量應在300毫克以下，約1杯大杯美式咖啡的量。若有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者，最好避免或減少攝取含咖啡因飲品，孕婦、哺乳期婦女、12歲以下兒童需更嚴格限制。

咖啡 牛奶 心血管疾病

上一則

誰說坐月子一定要喝麻油雞？營養師揭傳統兩作法恐愈吃愈胖

延伸閱讀

誰說坐月子一定要喝麻油雞？營養師揭傳統兩作法恐愈吃愈胖

誰說坐月子一定要喝麻油雞？營養師揭傳統兩作法恐愈吃愈胖
煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力
薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角
醫藥／血管鈣化 IVL血管內震波碎石術解危

醫藥／血管鈣化 IVL血管內震波碎石術解危

熱門新聞

牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

2026-01-15 04:56
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
睡眠不足、長期壓力、血糖劇烈起伏、熬夜與作息混亂，都可能反覆啟動嗜中性白血球，讓免疫系統長期處於「備戰模式」。（123RF）

沒有生病卻不舒服？醫師點名「這數值」是慢性發炎線索

2026-01-16 04:33
研究顯示，飯後散步10分鐘，就能明顯降低血糖，相較久坐，低強度步行可讓血糖平均下降約17%；示意圖。（圖／123RF）

想穩定血糖 飯後90分鐘內花10分鐘做1件事就有效

2026-01-16 01:00

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴