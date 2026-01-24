吃魚油助眠？ 營養師提醒空腹者、2類族群不宜吃

我的頻道

醫師提醒，吃魚油或魚肉，可以降低血液中三酸甘油脂含量、防止動脈硬化；示意圖。（圖／123RF）
吃魚油好處多，魚油富含EPA及DHA成分，EPA有助調節情緒、預防血栓產生，DHA則可提升專注力、促進新陳代謝。除了補充人體無法自行生成的營養素外，睡前吃魚油還能助眠？營養師提醒，魚油屬於脂溶性維他命，不宜空腹食用，建議攝取魚肉也能幫助好眠。

台灣食藥署則指出，國外研究報告沒有足夠證據支持魚油的明顯助眠效果，分析對照組的數據，並沒有太大的差別，若要把魚油作為助眠補充劑，需更多科學研究來證實直接效果。

Omega-3脂肪酸扮演維護大腦功能的重要角色，其中DHA、EPA是很重要的成分，尤其大腦約有60%是脂肪，這些脂肪大多是DHA。台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟表示，魚油曾被用於改善憂鬱情緒，國際已有高濃度魚油應用在憂鬱症治療的相關研究；魚油的Omega-3脂肪酸有抗發炎的作用，調節神經傳遞的特性亦被推廣於預防、延緩失智症

陳姿吟強調，魚油確實對身體有許多正面的好處，Omega-3脂肪酸常見於深海魚的油脂中，攝取魚油在體內代謝後會轉為前列腺素，產生抗炎性，但不要有「高劑量」的迷思，避免引起腹瀉、便祕、胃腸不適等反效果。

攝取魚油保健食品，要注意隨餐或飯後吃，藉由食物中的脂肪提高魚油在人體的吸收率。陳姿吟提醒，魚油屬於脂溶性維他命，不宜空腹食用。凝血功能異常、服用抗凝血藥物的民眾，以及預產期前一個月的孕婦勿自行使用魚油，應先詢問專業醫師或藥師意見，評估是否會導致出血性問題。

魚油是從富含油脂的魚類萃取而來，民眾若擔心大型魚類的重金屬汙染，不妨多吃小型魚類。

陳姿吟建議，每周吃2至3次魚，每餐攝取量約手掌心大小。

攝取正確營養素也能幫助好眠，陳姿吟指出，色胺酸是合成血清素、褪黑激素的重要原料，推薦可以吃色胺酸含量較高的食物：牛奶、香蕉、堅果、糙米、深綠色蔬菜，持續食用有助於放鬆、舒緩情緒，改善焦慮失眠。

