慢跑前先深蹲 1動作拯救磨損膝蓋

專家提醒，有跑步習慣者若在訓練中加入深蹲，能強化支撐膝關節的肌肉，包括股四頭肌、腿後肌與臀肌，可提升關節穩定度；示意圖。(圖／123RF)
專家提醒，有跑步習慣者若在訓練中加入深蹲，能強化支撐膝關節的肌肉，包括股四頭肌、腿後肌與臀肌，可提升關節穩定度；示意圖。(圖／123RF)

不少人在跑步多年後發現，這項能讓人身心舒暢的運動，同時也可能為膝蓋帶來負擔。英國鏡報的編輯凱蒂（Katie-Ann Gupwell）身為一名長期跑者，分享親身經驗以及尋求物理治療師的專業建議，介紹一個簡單有效動作用來減輕膝蓋不適。

凱蒂已經跑步很多年了，這項運動能讓她在一天忙碌的工作結束後感覺很好，也能清空思緒；然而，許多經常在柏油路上奔跑的人，都可能會受到膝蓋疼痛的困擾。

跑步雖然好處多多，但也可能因為姿勢不良、鞋子不合適，或單純運動過量，而帶來各種痠痛。她自己在疫情封城期間曾有過這樣的經驗，非常清楚當突然提升運動量時，膝蓋會承受多大的壓力。

當時因為幾乎足不出戶，跑步成了少數能做的活動之一。原本一周跑三次，後來卻變得更頻繁，只為了呼吸新鮮空氣、打發時間。

很快地，凱蒂就感受到這樣做對身體的影響，膝蓋開始隱隱作痛。看過物理治療師後被告知自己運動過度，對方也給了一些建議，幫助她保護膝蓋、回到正軌。

除了恢復一周三次的跑步頻率外，她從那時起就固定在跑步前做一些訓練，其中有一個動作特別有效。雖然不一定適合每個人，但對她來說簡直是救星，無論是日常生活或跑步時，膝蓋的感覺都改善許多。

其實非常簡單，就是在出門跑步前做幾下深蹲。深蹲是一種非常有效的肌力訓練動作，模擬了坐下與站起的自然動作。它能鍛鍊下半身主要肌群，包括臀部、股四頭肌與腿後肌，同時也能強化核心，提升活動度、平衡感與整體身體功能。

深蹲被視為肌力訓練中的基本動作，有助於增肌、燃脂與提升運動表現，同時也能幫助強化膝蓋。

深蹲這個動作為何能幫助膝蓋？如果你有跑步習慣，在訓練中加入深蹲，往往能帶來明顯差異。這是因為深蹲能強化支撐膝關節的肌肉，包括股四頭肌、腿後肌與臀肌，並提升關節穩定度。

在正確姿勢下進行深蹲，有助於預防常見的跑者膝等傷害。全深蹲比起半蹲能更均衡地運用肌肉，有助於建立穩定性，對培養整體腿部力量與身體感知能力都很有幫助。

深蹲能強化股四頭肌、腿後肌與臀部肌群，這些肌肉在跑步時承受反覆衝擊，對穩定膝關節至關重要。同時，深蹲會動員多個肌群，使膝蓋更強韌、更穩定。

這些效果都有助於降低常見跑步傷害的風險。但前提是動作一定要正確，否則反而可能造成傷害。關鍵在於讓膝蓋與腳尖保持同一方向，並循序漸進地增加強度。

如果是第一次做深蹲，或正從疼痛中恢復，建議先從徒手深蹲或靠牆靜蹲開始，慢慢進階，建立基礎的活動度與肌力。

另外，只要出現任何尖銳疼痛，就應立即停止，並在繼續運動前尋求專業建議。無論是在跑步或訓練中，只要感到疼痛或不適，最好先請教專業人士，以免造成進一步傷害。

