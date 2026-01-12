不只戒糖就能防癌 關鍵應避免細胞「高糖解」

我的頻道

翁唯真
不少民眾認為「少吃糖就能預防癌症」，但醫師表示，真正需要關注的是整體生活型態是否長期將細胞推向一條「高糖解」的代謝路徑。(圖／AI生成)
不少民眾認為「少吃糖就能預防癌症」，但醫師表示，真正需要關注的是整體生活型態是否長期將細胞推向一條「高糖解」的代謝路徑。(圖／AI生成)

不少民眾認為「少吃糖就能預防癌症」，醫師表示，真正需要關注的並非偶爾攝取甜食，而是整體生活型態是否長期將細胞推向一條「高糖解（Enhanced Glycolysis）」的代謝路徑，這種狀態不僅是癌細胞的特徵，更是其生存與快速增殖的關鍵。

一篇發表於「International Journal of Molecular Sciences」的綜論指出，癌細胞大量啟動高糖解作用，並非因為粒線體功能受損，而是主動選擇將糖解速率開到最大，同時降低粒線體氧化磷酸化的比率。相較於高效率但較慢的粒線體發電，高糖解能更快速提供癌細胞分裂所需的胺基酸、核苷酸、脂肪酸與一碳代謝原料，滿足快速生長需求。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書說明，癌細胞真正缺乏的並非能量，而是「建材」，高糖解搭配非典型三羧酸循環，可讓碳流迅速轉向生物合成途徑，使細胞不必受限於粒線體發電節奏，反而更有利於快速增殖。

值得注意的是，這些看似分子層級的變化，其實與日常生活息息相關，張家銘說，餐後容易昏沉、精神忽高忽低、長期疲勞、在高壓情境下特別渴望甜食，往往反映身體長期處於「趕時間」的代謝模式。研究指出，當糖解持續被刺激，果糖1,6-雙磷酸等中間產物累積，反而會抑制粒線體氧化磷酸化，使細胞更依賴快速但低效率的能量來源。

張家銘提到「粒線體異質性」概念，意即同一細胞內，不同粒線體可分工，有的負責發電維持基本生命，有的則暫停發電、專注供應生長所需物質。癌細胞正是藉此機制高速生長，而長期處於高壓、高刺激、高節奏生活的人，也可能逐步向這種代謝型態靠攏。

在癌症預防上，醫師建議，與其執著於「不能吃什麼」，不如調整生活節奏，避免身體長期處在「來不及消化、來不及休息」的狀態。包括讓每一餐有明確開始與結束、避免整天進食，讓血糖有時間下降；運動不必追求高強度，而是透過快走、日常活動與避免久坐，協助代謝回到較穩定的粒線體路徑。

此外，睡眠被視為最被低估的抗高糖解方式，張家銘表示，長期睡眠不足，會使身體更依賴糖解來支撐運作，形成惡性循環。飲食方面，減少過度精製食物、確保足夠蛋白質與原型食物攝取，有助避免身體只剩「快糖」可用。

張家銘提醒，癌症並非一夕之間發生，而是長期代謝方向累積的結果。每天如何進食、活動與休息，其實都在影響細胞選擇「快而急」或「慢而穩」的生存方式。

癌細胞 癌症 血糖

