沙拉、三明治…5種食物易遭細菌汙染 嚴重恐須終身洗腎

食安專家建議外食少吃袋裝沙拉、水果杯或即食三明治：示意圖。（圖／123RF）

食安專家說，即便是大多數美國人認為健康的食物，也可能有嚴重的食源性疾病風險，多年來處理多起嚴重食源性疾病爆發案件的律師說他外食時絕對不點袋裝沙拉等五項食品，也有專家說他為了安全起見，在外從不吃沙拉或袋裝生菜，更點名幼兒、孕婦、長者和免疫力 低下者千萬別冒險。

紐約郵報（New York Post）報導，西雅圖的律師馬勒數十年來處理了多起美國嚴重食源性疾病爆發案件，他近期接受華盛頓郵報（Washington Post）訪問時說，他在外面從來不吃袋裝沙拉、水果杯或水果盤、熟食肉類、即食餐點和三明治、沙拉及手捲中常見的生豆芽及苜蓿芽。這些食品常和交叉感染及大規模李斯特菌、大腸桿菌及沙門氏菌引致的感染；馬勒說很多人將綠葉蔬菜視為健康食物，但他外食時絕對不吃。

生菜遭汙染機率高

加州門多西諾食品諮詢公司（Mendocino Food Consulting）的食品科學家布萊恩（Bryan Quoc Le）說，引發疫情的食物會隨時間變化，牛絞肉的食用風險已經隨著測試和烹飪要求而降低，而綠葉蔬菜因為缺少「加熱」這步驟而在供應鏈的前端容易受到感染，但那個階段的控制很難執行。

布萊恩說，綠葉蔬菜通常集中加工處理，批量混合後送往全國各地，這讓它們的風險很高，一個單一汙染事件在被發現前就可能影響很多人。

印第安納州的食安專家瑞斯（Jason Reese）也是專門處理食源性疾病爆發案件的人身損害賠償律師，他說1990年代，漢堡被視為引發食源性疾病高風險食物，但隨著後來訂定嚴格的規定和安全問題有重大改進後，漢堡引發的食源性疾病少很多了。

孕婦、長者別冒險

瑞斯說，如今生菜和其他綠葉蔬菜比漢堡造成更多食源性疾病爆發，因為那些菜種在養牛場附近，可能被灌溉水汙染，且人們生吃時沒有經過烹煮步驟殺死病原體，因此有時候漢堡引發食源性疾病，裡面的生菜才是罪魁禍首。

瑞斯說，他外食時從不吃沙拉或袋裝生菜，因為他曾遇過一名受害者，只是在餐廳點了一份沙拉就導致腎衰竭需要終身洗腎，這令他震驚不已。很多美國人都認為這不會發生在自己身上，但數據會說話，幼童、孕婦、長者和免疫力低下者不該冒這種風險。

紐澤西州前食安檢查員馬里納喬（Tina Marinaccio）說，大多數美國人不知道食物在裝到盤子前經歷了什麼；但她不認為牛排一定要點全熟，若不是免疫力低下者或孕婦，可以點三分熟，因為在正常烹煮的情況下，表面的大腸桿菌就能被殺死，她認為最大隱憂是牛絞肉，因為細菌可能被混入肉內，要華氏160度的高溫才能殺死。