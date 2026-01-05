方式、時間不正確 天天刷牙也會牙周病 這點才是關鍵

我的頻道

醫師提醒，牙周病可能連帶影響心血管疾病、糖尿病等全身性健康狀況，正確潔牙方式才是預防牙周病關鍵；示意圖。（圖／123RF）
台灣45歲陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問：「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病？」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多，並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。

以台灣為例，根據台灣衛福部2015至2016年度成年與老年人口腔健康調查，成人牙周病盛行率高達80.48%，其中50至64歲是牙周病好發率最高的年齡層，而80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題。牙周病並非單純的口腔問題，世界衛生組織已將其列為影響全球人類健康的慢性疾病之一，可能連帶影響心血管疾病糖尿病等全身性健康狀況。

台北台安醫院牙科部李佳燕主任說明，造成此現象的核心原因，正是多數人對於正確潔牙觀念的不足。細菌在口腔中會不斷累積形成牙菌斑，當牙菌斑附著在鄰近牙齦的牙齒表面數小時後，開始對周圍的牙齦產生傷害性。

若清潔不徹底，一至兩天後牙菌斑就會鈣化成堅硬的牙結石，進而引發牙齦發炎與齒槽骨流失，形成不可逆的牙周病。李佳燕指出，正確潔牙時刷牙時間至少須長達三分鐘，而多數民眾卻常在短短數十秒內草草結束，導致即使天天刷牙仍無法有效預防牙周病。

李佳燕提醒要真正做好口腔保健，首先要掌握正確的刷牙方法。貝氏刷牙法是醫學界公認最有效的刷牙方法，能清潔牙齦溝、按摩牙齦，顯著減少口腔牙菌斑的數量。刷牙時應將牙刷呈45度角放在牙齒與牙齦交界處，兩顆牙齒一起刷，每個位置來回約十次，刷牙時間最少兩分鐘，每顆牙齒的清潔時間以洗刷次數計算，每面來回十下。此外，刷牙次數安排也很重要，最好三餐飯後和睡前都刷牙，尤其睡前刷牙最為關鍵，因為睡眠時唾液分泌減少，細菌更易孳生。

但光靠牙刷還不夠，牙齒有五個面需要清潔，其中牙縫只能用牙線或牙間刷處理，許多人使用牙線時會因為施力不當而傷及牙齦，正確做法是讓牙線順著牙齒表面摩擦清潔，而非用力壓迫牙肉。

李佳燕建議民眾落實「口腔檢查123」：每一年完成兩次洗牙，能清除刷牙無法處理的死角與牙結石；天天進行自我口腔檢查三步驟，包括確認刷牙時是否出血、觀察牙齦是否萎縮、檢查牙齦有無腫脹疼痛，牙周狀況較差者甚至需要每三個月回診追蹤，才能有效預防牙周病復發。

(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69130)

