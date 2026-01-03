洋蔥皮「抗氧化精華」比內層多10幾倍 熬湯、磨粉都適合

我的頻道

營養師提醒，常被丟掉的洋蔥皮其實暗藏高營養，但不建議直接生吃，因為外皮纖維極硬，會造成腸胃敏感者負擔；示意圖。（圖／123RF）
吃當季蔬果是養生的最基本原則，秋冬氣候多變，很多人感冒，專家推薦吃當季盛產的洋蔥提升免疫力。而常被丟掉的洋蔥皮其實暗藏高營養，專家教你如何完整吸收整顆洋蔥的營養不浪費。

蔬菜中的皇后 多吃洋蔥提升免疫力

洋蔥在歐洲有「蔬菜中的皇后」美稱，台灣「食農教育資訊整合平台」指出，洋蔥富含維生素C、鉀、鈣、磷，而且它跟大蒜一樣有含硫化合物及硒等成分，因此具有殺菌、增強免疫力及防癌的作用。洋蔥還含有酚酸，具有抗氧化、消炎及降血脂的功效。農糧署也指出，每年12月到隔年4月盛產的洋蔥最鮮甜，在氣候多變的時候多吃點洋蔥，能提升免疫力，減少感冒機率。

3色洋蔥營養成分相近 但料理運用方式不同

洋蔥依外皮顏色不同，吃起來的口感略有差異，料理上也有不同運用。

．黃皮洋蔥：外皮黃色，肉厚水分多顏色偏黃，體積比白洋蔥、紫洋蔥大，清脆爽口。

適合：拌炒、烘烤、油炸、熬湯

．白皮洋蔥：外皮白色的洋蔥又稱為牛奶洋蔥，肉厚水分多呈白色，口感柔嫩細緻，水分及甜度最高。

適合：燉煮、烘烤、沙拉

．紫皮洋蔥：外皮紫色或紫紅色，肉薄水份少白中帶紫，口感爽脆。

適合：沙拉、料理配色

但其實黃皮、紫皮和白皮洋蔥所含的營養成分相近，只是紫洋蔥有較多花青素能抗氧化，而黃洋蔥味道比較辛辣，硫化合物比較多。

大多數人在料理時，習慣剝除洋蔥乾枯的外皮，但營養師指出，洋蔥外層的營養價值其實比內層更高。

1.爆表的抗氧化劑

洋蔥皮是植物化學物質的寶庫。紅洋蔥皮富含抗衰老的花青素；而所有顏色的洋蔥皮都含有驚人濃度的槲皮素（Quercetin）。「Health」更指出，洋蔥皮粉末所含的槲皮素比內層果肉高出十幾倍，這是一種強效的黃酮類化合物，能有效清除致病自由基。

2.達成膳食纖維目標

洋蔥皮含有更高比例的不可溶性纖維。增加纖維攝取不僅能預防大腸癌，還能穩定血糖並增加飽足感。

3.減少食物浪費

據統計，全球每天浪費數百公斤的洋蔥皮。將外皮入菜不僅能增加食物的營養價值，更是減少廚餘、珍惜資源的環保行動。

洋蔥皮要怎麼吃？

雖然洋蔥皮營養高，但不建議直接生吃。因為外皮纖維極硬，不僅難以咀嚼、有窒息危險，對腸胃敏感者，如腸躁症患者，會造成負擔。

並且外層較可能殘留農藥或細菌，建議選擇有機洋蔥，並徹底清洗，烹調後再食用。

至於洋蔥皮要怎麼吃？最建議的方式是拿來熬湯底，及在煮湯、燉菜時，加入湯裡增添風味，但食用前記得將洋蔥皮濾掉。

或曬乾磨粉，當作調味料用，少量添加到烘焙或料理中。現在已有許多食品商將洋蔥皮粉末加入麵包或肉餅中，以提升營養特性。

5步驟處理洋蔥不流淚

1.冷藏10分鐘

2.根部最後切

3.泡水10分鐘

4.用抽油煙機

5.戴護目鏡

