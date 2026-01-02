吃橘子別再丟掉這部位 可強化血管防動脈硬化

我的頻道

記者廖靜清
營養師提醒，整顆柑橘皆是寶，除了果肉、一絲一絲的橘絡，果皮的檸檬烯具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果；示意圖。（圖／123RF）

冬天盛產柑橘類，金黃果肉富含維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀、鎂等維生素與礦物質，以及可抗氧化、抗發炎的類黃酮素等植化素。營養師表示，柑橘類包含橘子、柳丁、檸檬、柚子，其維生素C可以幫助鐵質吸收，吃一顆拳頭大小的柑橘類，就能補充超過一天所需四分之一的維生素C。

台灣長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖說，整顆柑橘皆是寶，果肉含維生素C，是人體必需的水溶性維生素，能幫助膠原蛋白生成，對皮膚有益。果皮內白色網狀細絲的「橘絡」，則含有膳食纖維、類黃酮素，連果肉一起吃，有助血管軟化，能有效預防動脈硬化。徐佳靖說，別再把一絲一絲的白白橘絡剝掉了，雖然苦澀無味，卻是強化血管的好食材。

另外，柑橘類的果皮，其檸檬烯成分具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果；橘皮需經過加工成為「陳皮」，是常見的中藥材之一。徐佳靖建議，烤橘子是冬天常見的吃法，加熱後能把寒性的橘子轉為溫性，若要連皮帶肉吃，一定要先洗淨橘子，並注意適量，別超過一顆。

柑橘類品種多，常見的柑橘類包含椪柑、柳橙、茂谷柑跟桶柑等，其維生素C排名分別是柳橙41.2毫克、桶柑27.9毫克、茂谷柑26.4毫克、25.5毫克。

橘子產季長，徐佳靖提醒，不論口感酸或甜，碳水化合物的量都是一樣，糖尿病患者可能會誤以為「不甜」而多吃。另外，一天兩顆是上限，攝取過量會影響血糖；有些人會把柑橘類打成果汁，短時間會使血糖快速升高，不論一般人或慢性病患者，都應優先吃原型水果。

