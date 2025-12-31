早餐公式 蛋白質＋原型碳水＋無糖飲品不出錯

營養師說，早餐重點不在於吃得多精緻、多營養，而是有沒有吃對方向，掌握有蛋白質、碳水化合物的大原則。示意圖。（圖／123RF）

清晨的餐桌，往往最能反映一個人的生活狀態。有人一邊刷牙一邊抓麵包，有人乾脆不吃早餐，等到中午再一次補回來。但在營養師眼中，早餐並不是可有可無的一餐，而是影響一整天精神、血糖 穩定與代謝節奏的重要起點。

台灣桃園林口長庚營養治療科營養師黃湘說，她自己的早餐不追求「營養上的完美」，反而更貼近日常生活。她不會每天精算熱量，也不要求餐餐都很豐盛，但一定會掌握一個原則，早餐要讓身體拿到該有的能量與材料，才不會從一早就失衡。

她說，民眾可以記住一個很簡單的早餐公式「蛋白質＋原型碳水＋無糖飲品」，只要湊齊這三樣，早餐大致就不會出錯，像一顆茶葉蛋搭一顆御飯糰，以及一杯無糖豆漿；或溏心蛋配地瓜，加一杯鮮奶；外食族於一般早餐店可選蔬菜蛋餅，再搭一杯無糖鮮奶茶，或是里肌肉蛋吐司配無糖拿鐵，其實都符合這個概念。

蛋白質跟澱粉 助身體開機

「不用把早餐想得太困難。」黃湘說，重點不在於吃得多精緻、多營養，而是有沒有吃對方向，早餐掌握有蛋白質、碳水化合物的大原則，若能再加上纖維，如蔬菜或水果，就是進階版的早餐，但就算早餐沒辦法吃到纖維，也能留到中午或晚餐補齊。

台灣林口長庚紀念醫院臨床營養師黃湘的早餐：雜糧饅頭＋豆干＋無糖優格＋藍莓＋堅果。 （圖／黃湘提供）

她自己平常的早餐選擇也很彈性，有時是在家喝一杯無糖豆漿或牛奶 ，配一個拳頭大小的雜糧饅頭或地瓜；有時外食，就會選一般早餐店的原味蛋餅或蔬菜蛋餅，但一定會避免酥皮類型，並觀察店家的料理是否偏油，偶爾會再加一顆雞蛋 或一份水果，她強調「早餐至少要有蛋白質跟澱粉，身體才知道今天要開始運作。」

上班族澱粉量 一個拳頭大

黃湘笑說，營養師的每一餐不會天天算營養素比例，但心中會有一個大概的份量。一般來說，早餐約占一天總熱量的15%到25%，會依活動量而有所不同。對久坐的上班族而言，早餐的澱粉量大約抓一個拳頭大小即可，如一顆一般大小的饅頭、一份蛋餅，或是薄片吐司兩片；如果是較大片的吐司，一片就足夠。

在臨床與日常觀察中，她發現現代人三餐最容易攝取不足的營養素，其實不是蛋白質，而是膳食纖維。早餐要吃到足量蔬菜本來就不容易，就算是蔬菜蛋餅或漢堡裡的生菜，份量多半偏少，一般建議每餐攝取的蔬菜量約一個拳頭大小，一天三餐加起來，才能比較接近建議量。

豆漿或全穀雜糧 補充纖維

如果早餐真的很難吃到蔬菜，可以從其他地方補充纖維，如選擇高纖豆漿，或把澱粉換成地瓜、南瓜、玉米、全麥麵包等全穀雜糧。不過她也提醒，一顆地瓜或一杯高纖豆漿，並無法「一次補齊一整天的纖維」，以市售約400毫升的高纖豆漿為例，膳食纖維大約8公克，約是一天建議量28公克的三分之一，仍需要從其他餐補足。

近年不少人為了減重或追求「吃得乾淨」，早餐只吃一盒沙拉。黃湘提醒，這是常見迷思，碳水化合物是大腦運作的重要能量來源，尤其是學生與成長中的孩子，更需要足夠澱粉，若早餐完全沒有澱粉，反而容易在中午或晚上想吃甜食或點心。正確吃法是沙拉搭配一份澱粉與蛋白質，才能達到均衡。

蘋果。（本報資料照片）

常備隨手拿食物 不會挨餓

現代人工作忙碌，有些人乾脆不吃早餐，黃湘說，不吃早餐的影響，不只是「餓」而已。

根據研究發現，長期不吃早餐的人，晚上較容易出現報復性飲食；另外也會增加罹患胃食道逆流、胃炎、胃潰瘍或膽結石的機率；而血糖也容易在「餓過頭、吃太多」之間劇烈波動，對腸胃與代謝造成巨大的負擔。

因應忙碌生活，黃湘說，自己偶爾也來不及準備早餐，因此會在家裡與辦公室常備快速早餐或點心，包括可以常溫保存的真空包滷蛋、豆乾或滷蛋白，搭配鋁箔包無糖豆漿或保久乳，水果則選香蕉或蘋果這類「拿了就能走」的選項。真的來不及坐下來吃早餐時，至少先補充一瓶牛奶或豆漿，讓身體不要空轉，其餘營養再從午餐補齊。