圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

節慶大餐改吃替代食品 恐產生反效果更不健康

現代人重視健康，偏好以替代食品取代傳統節慶食物，但營養師提醒，部分替代食品含有更多添加物取代糖和脂肪，吃多仍有害。餅乾示意圖，與本新聞無關。（圖/123RF）
現代人愈來愈注重吃的健康，即使是節日也希望以較健康的替代食品取代傳統大餐，例如低卡路里雞尾酒、無糖點心等降低罪惡感的餐點，但營養師表示替代食品可能讓人無法滿足而吃過多；有些食品含有糖醇、防腐劑等其他添加物，不一定更營養，還會產生意想不到的副作用。

添加物更多 反而更不健康

Good Housekeeping報導，營養師曼娜克（Lauren Manaker）說，替代食品對特殊需求者或許有幫助，但不一定對所有人都有益。節慶時期充滿各種傳統、人際連結與特別食物，這些餐點不只是營養，還蘊含著文化、家庭和回憶，過度限制和替換食物可能會剝奪這些時光的樂趣，她和其他營養師分享幾種常見的替代食品或許並非想像中「健康」的原因。

隨著天然甜味劑的風潮興起，椰子糖成為受歡迎的糖替代品，許多食譜宣稱椰子糖更健康；但事實上雖然椰子糖含有微量礦物質，含有的卡路里與對血糖造成的影響和一般糖相差無幾。營養師施利希特（Sarah Schlichter）說，糖就是糖，不同種類的糖對健康的影響差別不大，所以選擇自己偏好或最容易取得的糖即可。

與其擔心要選擇哪種糖，不如從整體思考，節慶食物應該適度享用，品嘗家庭最愛的甜點比選擇何種甜味劑更有意義，不論使用龍舌蘭糖漿、蜂蜜或其他甜味劑，最好都要注意自己吃多少餅乾和甜點。

★減糖、低脂 攝入更多卡路里

在超市買一盒無糖餅乾似乎是減少糖攝取的簡單方法，但營養師圖納（Samantha Turner）說，「無糖」可能讓人形成虛假的安全感，以為無糖等於無碳水化合物，其實餅乾仍有來自澱粉的碳水化合物，總含量只比一般餅乾少一點。例如一份零糖Oreo雖然沒有添加糖，但仍含有16克碳水化合物，還有6克的糖醇，糖醇常用於減少熱量，但也可能導致部分人脹氣、腸胃不適。

圖納說，有些人可能因為相信無糖餅乾更健康，而多吃2到3倍的份量，如此仍會讓血糖升高、產生額外熱量，結果相比只吃一份祖母做的經典餅乾，反而攝入更多卡路里。營養師帕特森（ Sheila Patterson）說，生酮巧克力、冰淇淋等甜點含糖量較低，也可能被視為更健康的選擇，但取而代之的飽和脂肪和糖醇，會對心臟產生負面影響並提高血糖。

無脂食品聽起來能降低熱量攝取，但沒有脂肪的食物通常味道與風味也變差，因此製造商以其他添加物填補脂肪空缺。營養師麗莎（Lisa Young）說，許多品牌會添加糖、澱粉、食用膠和防腐劑替代脂肪，無益於飽足感和穩定血糖。

★健康生活 偶爾也要享受美食

以Kraft法式沙拉醬為例，一份無脂沙拉醬含有5克添加糖，與一般沙拉醬相同；除了添加物外，人體其實需要一點脂肪協助消化蔬菜沙拉裡的脂溶性維生素。

營養師亨尼斯（Hennis Tung）說，節慶每年只有一次，短期內吃的食物其實不會破壞整體健康，她常提醒客戶健康生活與飲食也包含享受美食，以及和親朋好友的相處時光。如果為了較清淡的選項放棄自己原本想吃的食物，可能反而吃更多，不如好好享受一份正統餐點，維持飲食平衡同時尊重傳統，才能獲得真正營養富足的假期。

營養師表示，替代食品可能讓人無法滿足而吃過多。雞尾酒示意圖。（圖/123RF）
