補鐵沒效果？問題可能出在「飯後1習慣」

來自動物性食物（內臟、海鮮、紅肉）的血紅素鐵，吸收率較高，不過膽固醇偏高，不適合天天吃；示意圖。（圖／123RF）

很多人一知道自己「缺鐵、貧血」，第一個想到就是多吃牛肉、豬肝，甚至有的是被建議直接吃鐵劑。但我們該思考的是，你吃進去的鐵，真的有被身體吸收嗎？事實上，補鐵不是「吃得多就有效」，而是取決於鐵的型態、搭配方式。

吃素者 更要提升鐵質吸收

鐵又分成血紅素鐵和非血紅素鐵。血紅素鐵來自動物性食物（內臟、海鮮、紅肉），吸收率較高。非血紅素鐵：來自植物性食物（豆類、蔬菜、穀物），吸收率較低，容易被其他成分干擾。

一般來說，血紅素鐵的吸收率可達20-25%，內臟類、紅肉確實是補鐵最佳食物。而非血紅素鐵大約只有10～17%。這也是為什麼，有些人吃很多菜卻還是缺鐵，這種情況尤其常見於素食者。

長期缺鐵者，單靠飲食可能不夠，需評估補充劑，更要探究原因，如月經量、腸道吸收等問題。而素食者則要注意吸收率，別只看含鐵量。

女性因經期 易缺鐵性貧血

台國健署建議，每位成年男性每天需攝取10毫克的鐵質、女性需要攝取15毫克。以台灣為例，2017年到2020年的國民營養健康狀況變遷調查中，45歲以下的女性鐵質攝取，平均有77%到96%沒有達到每日營養素建議攝取量（RDA），其中以13歲到15歲攝取不足的比率最高，達到77%。

除了素食者以外，女性因為經期，也比較容易出現缺鐵性貧血；而腸胃功能不佳者，因為鐵質吸收能力差，也是缺鐵性貧血的候選人。

營養師提醒，不是所有疲倦、頭暈都等於缺鐵，補鐵效果差，也有可能是搭錯食物；示意圖。（圖／123RF）

補鐵也要補C 過量會影響肝

補鐵也不是狂吃建議食物就能補進去，怎麼吃也是重點，吃對才能增加鐵的吸收。尤其素食者要提升鐵質的吸收率，補鐵之餘也要補C，可多吃富含維他命C的水果如芭樂、奇異果 ，以提升鐵吸收。

另提醒，不是所有疲倦、頭暈都等於缺鐵。鐵過量同樣會增加氧化壓力，甚至影響肝臟健康。

還有一些人，飲食上無法補足鐵質，或因疾病缺鐵，醫師或直接建議服用鐵劑。但很多人鐵劑吃了好幾個月，數值卻沒起色，這時就要仔細找問題在哪。通常如果是照醫師開的鐵劑去服用，問題往往不在劑量，比較有可能的是，吃了鐵劑後，你還吃了什麼？

例如很多人飯後或吃飯時，一定要喝杯茶或咖啡 ，但茶葉中的單寧酸會影響人體在腸胃道吸收鐵質的效率；而酒精、碳酸飲料等，也會影響胃酸分泌，間接阻礙鐵質吸收。因此在攝取高鐵 質的食物或吃了鐵劑後，建議至少間隔半小時以上再喝，才不會讓補鐵白費工。