火鍋暖胃 營養師教你冬補不爆油不爆鈉

氣溫變冷，熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險。（圖／123RF）

隨著氣溫下降，火鍋成為冬季進補首選，薑母鴨、麻辣鍋及多元湯底深受民眾喜愛。不過，熱騰騰的鍋物往往暗藏高油、高鈉與高熱量風險。台灣南投醫院營養師毛柔壹提醒，只要掌握飲食原則，也能暖胃同時兼顧健康。

毛柔壹表示，冬季進補是常見飲食習慣，但現代人活動量不足，更應留意營養均衡。她建議牢記「控油、減鈉、多纖、少加工」四大原則，就能安心享用鍋物，不致增加身體負擔。

毛柔壹指出，湯底是火鍋中最容易被忽略的油脂與鈉來源。薑母鴨、麻油雞多以麻油與米酒爆香，麻辣鍋則含牛油與辣油，油脂與鈉含量偏高，建議開動前先撈除浮油，並減少喝湯，尤其避免飲用煮過肉類與火鍋料的湯汁。若想兼顧美味與健康，可選擇鴛鴦鍋，搭配昆布、番茄或蔬菜等清淡湯底。

在食材選擇上，魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料，常含較多澱粉與油脂，營養密度低。營養師建議以原型食物取代，如瘦肉、雞肉、魚片、豆腐 與雞蛋 ，並多攝取高麗菜、蘿蔔、茼蒿及菇類，增加纖維與飽足感。

此外，沾醬也是高鈉攝取的關鍵來源。毛柔壹建議，以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然辛香料調味，少量搭配醬油或醋即可，沙茶醬則宜淺嘗一小匙，或以檸檬汁、白醋提味，降低鈉含量。

毛柔壹強調，享受美食是生活樂趣，只要控制湯底與醬料用量、選對食材，冬季進補同樣能吃得健康無負擔。