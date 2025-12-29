我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

火鍋暖胃 營養師教你冬補不爆油不爆鈉

記者江良誠
氣溫變冷，熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險。（圖／123RF）
氣溫變冷，熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險。（圖／123RF）

隨著氣溫下降，火鍋成為冬季進補首選，薑母鴨、麻辣鍋及多元湯底深受民眾喜愛。不過，熱騰騰的鍋物往往暗藏高油、高鈉與高熱量風險。台灣南投醫院營養師毛柔壹提醒，只要掌握飲食原則，也能暖胃同時兼顧健康。

毛柔壹表示，冬季進補是常見飲食習慣，但現代人活動量不足，更應留意營養均衡。她建議牢記「控油、減鈉、多纖、少加工」四大原則，就能安心享用鍋物，不致增加身體負擔。

毛柔壹指出，湯底是火鍋中最容易被忽略的油脂與鈉來源。薑母鴨、麻油雞多以麻油與米酒爆香，麻辣鍋則含牛油與辣油，油脂與鈉含量偏高，建議開動前先撈除浮油，並減少喝湯，尤其避免飲用煮過肉類與火鍋料的湯汁。若想兼顧美味與健康，可選擇鴛鴦鍋，搭配昆布、番茄或蔬菜等清淡湯底。

在食材選擇上，魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料，常含較多澱粉與油脂，營養密度低。營養師建議以原型食物取代，如瘦肉、雞肉、魚片、豆腐雞蛋，並多攝取高麗菜、蘿蔔、茼蒿及菇類，增加纖維與飽足感。

此外，沾醬也是高鈉攝取的關鍵來源。毛柔壹建議，以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然辛香料調味，少量搭配醬油或醋即可，沙茶醬則宜淺嘗一小匙，或以檸檬汁、白醋提味，降低鈉含量。

毛柔壹強調，享受美食是生活樂趣，只要控制湯底與醬料用量、選對食材，冬季進補同樣能吃得健康無負擔。

雞蛋 豆腐

上一則

靠吃辣減重？ 醫揭小心傷胃 3原則讓提升代謝力

下一則

久座族晨起四肢僵硬 熱敷、伸展、3穴位保建…有助改善

延伸閱讀

今年被廣傳看似養生 其實可能傷身的14個「健康習慣」

今年被廣傳看似養生 其實可能傷身的14個「健康習慣」
減重不復胖不憔悴 多吃蛋白質、蔬菜 每天規律運動

減重不復胖不憔悴 多吃蛋白質、蔬菜 每天規律運動
吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」
養生／不是吃粗糧就好 營養師點出控糖5誤區

養生／不是吃粗糧就好 營養師點出控糖5誤區

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
兩性親密活動，如有不適最好就醫求助。示意圖。(歐新社)

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

2025-12-25 22:16
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控