冰箱食物壞了沒？「聞味道確認」其實不靠譜

專家提醒，「聞味道」其實無法判斷食物是否安全，應把食物存放在正確的溫度下，不是指望鼻子去「聞」出病原菌；示意圖。（圖／123RF）

很多人當不確定食物壞了沒，或許都會直覺地拿起來聞一聞，想確認到底能不能吃。英國微生物學家從親身經歷出發，說明為什麼「聞味道」其實無法判斷食物是否安全，以及真正該注意的重點是什麼。

Quadram研究所食品安全研究網主任吉爾摩（Matthew Gilmour）承認自己也會這樣做。他從冰箱裡拿出一些切片雞肉準備做三明治，雖然雞肉還在有效期限內，但仍覺得不太放心。家人已粗魯地把包裝撕開，雞肉裸露在冰箱裡好幾天了，他開始懷疑這些雞肉還能不能吃，於是拿起來聞一聞，希望能從氣味中找到是否已變質的線索。

吉爾摩身為微生物學家，其實應該知道這樣做沒有用，也清楚那些真正會讓人生病的微生物，根本沒有任何氣味。但他還是站用這個老掉牙的「聞一聞測試」，試圖說服自己安心。

吉爾摩指出，有些微生物在生長時會產生氣味。最典型的例子，就是麵包發酵或剛出爐時那股酵母香氣。另外也有由微生物產生、氣味卻讓人避之唯恐不及的例子，像是放屁或口臭。

這些氣體的產生，來自微生物大量繁殖時的代謝活動。每一個微生物都會把碳和其他元素轉換成能量來源，或是構成自身細胞結構的材料。不過，最常與食物中毒相關的微生物，例如李斯特菌或沙門氏菌，幾乎不可能靠聞味道察覺。

即便它們真的存在，數量也往往少到不足以產生任何可被人類嗅覺察覺的代謝氣味。就算真的有所謂的「李斯特菌味道」，也完全無法與食物中那些本來就存在、數量更多、對健康沒有危害的微生物所產生的微弱氣味區分開來。

除了雞肉，吉爾摩從冰箱蔬果抽屜裡拿出一顆番茄，想靠聞味道找出沙門氏菌，那成功的機率更是趨近於零。因為如果番茄真的曾被這種病原菌污染，很可能是在生長過程中因農場用水受污染而進入果實內部，而不是停留在表面，更加不可能被聞到。

有些食物腐敗確實會產生明顯氣味，這同樣是微生物的作用。當食物放太久或儲存條件不當，微生物分解食物，就會產生明顯異味。這也是為什麼「聞一聞」比較適合用來判斷牛奶 是否變質，幫助減少食物浪費，而不是把仍然安全的食物丟掉。

吉爾摩對於新鮮蔬果或牛奶等食物，仍會留意是否出現腐敗的氣味，並把這視為警訊，提醒自己下次要更妥善保存，或是少做一點、少買一點，以免來不及吃完。如果真的擔心吃了某樣食物會生病，最值得花心力的，應該是把食物存放在正確的溫度下，並確實煮到適當的時間，而不是指望鼻子去「聞」出病原菌。