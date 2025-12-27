我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

冰箱食物壞了沒？「聞味道確認」其實不靠譜

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，「聞味道」其實無法判斷食物是否安全，應把食物存放在正確的溫度下，不是指望鼻子去「聞」出病原菌；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，「聞味道」其實無法判斷食物是否安全，應把食物存放在正確的溫度下，不是指望鼻子去「聞」出病原菌；示意圖。（圖／123RF）

很多人當不確定食物壞了沒，或許都會直覺地拿起來聞一聞，想確認到底能不能吃。英國微生物學家從親身經歷出發，說明為什麼「聞味道」其實無法判斷食物是否安全，以及真正該注意的重點是什麼。

Quadram研究所食品安全研究網主任吉爾摩（Matthew Gilmour）承認自己也會這樣做。他從冰箱裡拿出一些切片雞肉準備做三明治，雖然雞肉還在有效期限內，但仍覺得不太放心。家人已粗魯地把包裝撕開，雞肉裸露在冰箱裡好幾天了，他開始懷疑這些雞肉還能不能吃，於是拿起來聞一聞，希望能從氣味中找到是否已變質的線索。

吉爾摩身為微生物學家，其實應該知道這樣做沒有用，也清楚那些真正會讓人生病的微生物，根本沒有任何氣味。但他還是站用這個老掉牙的「聞一聞測試」，試圖說服自己安心。

吉爾摩指出，有些微生物在生長時會產生氣味。最典型的例子，就是麵包發酵或剛出爐時那股酵母香氣。另外也有由微生物產生、氣味卻讓人避之唯恐不及的例子，像是放屁或口臭。

這些氣體的產生，來自微生物大量繁殖時的代謝活動。每一個微生物都會把碳和其他元素轉換成能量來源，或是構成自身細胞結構的材料。不過，最常與食物中毒相關的微生物，例如李斯特菌或沙門氏菌，幾乎不可能靠聞味道察覺。

即便它們真的存在，數量也往往少到不足以產生任何可被人類嗅覺察覺的代謝氣味。就算真的有所謂的「李斯特菌味道」，也完全無法與食物中那些本來就存在、數量更多、對健康沒有危害的微生物所產生的微弱氣味區分開來。

除了雞肉，吉爾摩從冰箱蔬果抽屜裡拿出一顆番茄，想靠聞味道找出沙門氏菌，那成功的機率更是趨近於零。因為如果番茄真的曾被這種病原菌污染，很可能是在生長過程中因農場用水受污染而進入果實內部，而不是停留在表面，更加不可能被聞到。

有些食物腐敗確實會產生明顯氣味，這同樣是微生物的作用。當食物放太久或儲存條件不當，微生物分解食物，就會產生明顯異味。這也是為什麼「聞一聞」比較適合用來判斷牛奶是否變質，幫助減少食物浪費，而不是把仍然安全的食物丟掉。

吉爾摩對於新鮮蔬果或牛奶等食物，仍會留意是否出現腐敗的氣味，並把這視為警訊，提醒自己下次要更妥善保存，或是少做一點、少買一點，以免來不及吃完。如果真的擔心吃了某樣食物會生病，最值得花心力的，應該是把食物存放在正確的溫度下，並確實煮到適當的時間，而不是指望鼻子去「聞」出病原菌。

牛奶

上一則

喬州女2年減88公斤變辣妹 她卻更加容貌焦慮、沒安全感

延伸閱讀

2026住房新法上路 租客與房東須知　

2026住房新法上路 租客與房東須知　
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間

番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
華人合租最易產生矛盾是這 2大媽打到頭破血流

華人合租最易產生矛盾是這 2大媽打到頭破血流
2華人大媽 搶占租屋冰箱打得頭破血流 一人被捕

2華人大媽 搶占租屋冰箱打得頭破血流 一人被捕

熱門新聞

談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
兩性親密活動，如有不適最好就醫求助。示意圖。(歐新社)

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

2025-12-25 22:16
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則