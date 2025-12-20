我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

「蔬食進補」抗發炎、潤肺補水 為呼吸道黏膜打造第1道防線

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師推薦，冬天可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。（圖／123RF）
營養師推薦，冬天可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。（圖／123RF）

冬季氣溫驟降、氣溫變化大，容易引發呼吸道疾病，讓人流鼻涕、咳不停，甚至氣喘發作。營養師表示，寒氣漸深，不少人喜歡溫補暖身，但是薑母鴨、羊肉爐、麻油雞要依照個人體質並適量攝取，才能達到最佳效果。另外，冬季用溫性蔬菜補身最適宜，天然食材暖心也暖胃。

台北聯青診所營養師莊譓馨表示指出，蔬食熱量低、膽固醇較低，富含大量維生素、植化素及膳食纖維，有多種健康益處。維生素A有助於維持呼吸道與腸道黏膜完整，可阻擋細菌、病毒入侵；維生素C具強效的抗氧化劑，能清除體內自由基。每天吃不同顏色的蔬果，讓身體每天吸收多元的植化素，全面強化免疫力。

莊譓馨說，冬天以「蔬食輕補」的方式來調理身體，從營養醫學的角度來看，蓮藕、山藥、白蘿蔔、梨子、白木耳、百合、蓮子等白色食物，富含黏液蛋白、多醣體和水溶性纖維等，能幫助修復肺部組織，有益呼吸道、腸道等黏膜組織的健康，形成呼吸道黏膜的第一道防線。

另外，富含β-胡蘿蔔素的胡蘿蔔、南瓜、菠菜等，也適合秋冬多食用。β-胡蘿蔔素在人體內會被轉化為維生素A，而維生素A是維持上皮組織、形成黏膜屏障健康的關鍵營養素。其他如杏仁粉、芝麻、蜂蜜、柿子、豆漿、牛奶，可提供優質脂肪、維生素E與蛋白質，是修復、滋潤呼吸道黏膜的好食材。

除了食補，莊譓馨建議，可從日常生活進行呼吸系統調理，例如增加「呼吸訓練」，如放慢呼吸速度、深呼吸或腹式呼吸，提升肺部含氧量並改善呼吸功能。配合規律運動，例如健走、太極或其他有氧運動，可有助維持心肺健康與整體代謝。

莊譓馨分享「蔬食進補全餐」，從主菜、主食、湯品到飲品等，全方位進行呼吸道保健，告別天冷咳不停的困擾。

主菜：麻油猴頭菇

菇類除了有豐富膳食纖維，也可幫助腸道蠕動，同時也有多種胺基酸和多醣體，可抗發炎、增加免疫能力。

1.猴頭菇、香菇以薑、麻油拌炒。

2.加入枸杞、紅棗、高麗菜後，以少量水燜煮十分鐘完成。

主食：菱角蘑菇粥

菱角富含蛋白質、醣類、維生素B群、E、鎂等成分；可止咳潤肺、對抗發炎。

1.將熟菱角100g去殼取肉、100g蘑菇切片。

2.將1杯白米、菱角和蘑菇倒入鍋中，加水，以小火熬煮30分鐘成粥。

3.最後加5g枸杞和鹽1/2小匙調勻。

湯品：山藥養生菇湯

富含豐富的膳食纖維與植化素有助於促進腸道健康，正適合秋冬飲用。

1. 先將牛蒡、胡蘿蔔、玉米、當歸、枸杞、紅棗、薑片入鍋以水煮20分鐘 。

2. 再陸續加入山藥或南瓜、板豆腐、番茄、秀珍菇、杏鮑菇即完成。

飲品：蜂蜜菊花茶

蜂蜜具有潤燥、潤肺的作用，與菊花茶結合後，能增強對乾燥黏膜的滋潤效果，適合作為日常保健的健康飲料。

1.乾菊花數朵洗淨放入鍋中加水，以大火煮沸轉小火續煮10至15分鐘。

2.熄火取出菊花置涼後，加入蜂蜜1至2大匙拌勻。

蜂蜜 南瓜 豆腐

上一則

這種腹痛別輕忽 55歲婦確診淋巴癌 醫示警：持續5徵兆要就醫

延伸閱讀

加州毒蘑菇高發期 已1死21誤食中毒

加州毒蘑菇高發期 已1死21誤食中毒
早起三步驟 出門上班前就能順暢排便

早起三步驟 出門上班前就能順暢排便
加州毒蘑菇高發期 致1死21中毒 這品種最常見

加州毒蘑菇高發期 致1死21中毒 這品種最常見
天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。（長安醫院提供）

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

2025-12-15 18:39

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年