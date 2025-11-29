睡覺流口水 中醫師：恐脾虛 3種型態不同食補調養

我的頻道

記者廖靜清
中醫師提醒，睡覺流口水看似小問題，其實反映了身體「津液運行」出了狀況；示意圖。（圖／123RF）
中醫師提醒，睡覺流口水看似小問題，其實反映了身體「津液運行」出了狀況；示意圖。（圖／123RF）

32歲的張小姐，平常工作忙碌，常常外食又愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，大便也黏在馬桶上。中醫師表示，早上醒來枕頭濕濕的，原因不只太累、打鼾或睡姿不對，而是身體「脾虛了」。

台灣中醫師梁世瀅指出，口水屬於「津液」的一種，正常情況下應該由脾胃運化、腎氣固攝，被吸收或分布到全身，不應該在睡覺時無意識地從嘴角流出來。如果睡覺時口水容易從嘴角流出，應檢查是鼻過敏、吞嚥能力、睡眠呼吸中止症等問題，或是確認體質，睡眠中唾液過多者，多屬於濕熱內蘊所致。

梁世瀅說，造成睡覺流口水的常見原因有三大類：脾虛濕盛型、腎陽虛型、陰虛內熱型。睡覺流口水看似小問題，其實反映了身體「津液運行」出了狀況。不同體質有不同的原因，找到根本、對症調理，流口水的問題就能大幅改善，枕頭寢具也不再充滿口水臭味。

1.脾虛濕盛型

最常見的類型，梁世瀅說，脾是中醫裡「運化水濕」的主角，脾虛就是脾的功能差了，水分沒辦法好好代謝，就會變成「濕氣」，時間久了就容易變成涎液往外流。這種體質常見於長期外食族、久坐不動、喝水太多、常吃冰冷食物，日常建議攝取四神湯、淮山茯苓湯、避免冰品與甜食等。

2.腎陽虛型

常見於年長者，梁世瀅表示，腎在中醫中有「固攝」的功能，即「收住水分」。當腎陽不足，就像閥門壞掉，控制不住水，口水也容易睡覺時慢慢流出來。這種體質常見於更年期後女性、久病體虛者、熬夜工作族，可多吃溫補食材如黑豆、枸杞、杜仲豬腰湯，避免過度勞累與熬夜。

3.陰虛內熱型

梁世瀅強調，當身體「陰液」不足，就會出現虛火，也可能讓津液亂跑。雖然不是真的發燒，卻有口乾舌燥、睡不好、煩躁燥熱的症狀，也可能會流口水，尤其是入睡初期，或半夜醒來後發現枕頭濕。常見工作壓力大、晚睡者、常吃補品但沒調陰的人，可喝百合蓮子湯、麥冬茶，避免吃炸物、辣食。

梁世瀅提醒，檢視一下身體的症狀，如果早上發現枕頭有濕痕，甚至連午睡也會流口水，除了檢查是否有潛在的睡眠呼吸問題，也可了解脾虛運化，由中醫師辨證論治後，可透過中藥方劑來治療，健脾除濕、改善脾胃功能。

