減緩換季鼻過敏 把握4種食療、4個按摩穴位、7道日常保養

NOW健康
醫師提醒，溫差性鼻過敏與自律神經失調有關，未保暖與吃生冷食物都易造成誘發；示意圖。（圖／123RF）

氣候轉變顯著，早晚溫差大，許多人開始出現「溫差性過敏」，又稱為「血管運動性鼻炎」，症狀有打噴嚏、鼻塞、鼻水流不停、鼻水倒流等情形。

徐瑋憶中醫師表示，這與自律神經失調有關，副交感神經興奮，造成鼻粘膜血管舒張和腺體分泌增加。當外界溫差大於攝氏7度、相對濕度大於70%時容易誘發，尤其是未作適當保暖、淋雨吹風後著涼、洗完頭未立即吹乾、吃過多生冷及水果的情況可能會發生。應注意排除感冒、確診、氣喘、支氣管炎、鼻竇炎等，出現發燒、喉嚨劇痛、痰多咳嗽多、嚴重鼻塞、呼吸喘，應馬上就醫治療。

徐瑋憶說，中醫將鼻過敏分成四大類型：

1.風寒型鼻過敏

症狀：鼻腔發癢、噴嚏、透明鼻水、鼻塞，尤其在清晨遇到冷空氣特別明顯，平常怕冷。

茶飲／紫蘇葉茶：紫蘇葉10克，300mL熱水悶泡5至10分鐘後可溫熱飲用。

食療：食物中加入生薑、洋蔥、蒜等性溫熱的食材，吃健脾胃的米飯取代麵食、麵包。避免生冷寒涼的食物，如水果、冰飲、生菜沙拉、生魚片等。

2.風熱型鼻過敏

症狀：鼻涕黃稠或倒流、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛癢，伴隨發燒、頭痛、口乾苦。

茶飲／菊花桑葉茶：菊花及桑葉各5克，泡300mL熱水悶泡5至10分鐘後可溫熱飲用。

食療：料理中加入蔥白及生薑。

3.濕熱型鼻過敏

症狀：鼻塞、鼻脹、鼻涕黃稠，常伴隨眼睛癢、口乾煩熱、咳嗽喉嚨癢等，平時喜歡吃燒烤、辣、炸物、加工食品等。

茶飲 / 菊花枸杞茶：菊花及枸杞各10克，沖泡500mL熱水。

食療：攝取清熱利濕的食材，如冬瓜、薏仁、無糖綠豆湯、四神湯，避免辛辣、油炸、燒烤及酒類 。

4.脾腎虛型鼻過敏

症狀：多年反覆發作的鼻癢、噴嚏、鼻塞、流清涕，同時會有怕風、怕冷、精神不振、腰膝痠軟等全身虛弱表現，早晚或遇冷空氣時症狀較明顯。

茶飲 / 紫蘇葉桂圓茶：紫蘇葉及桂圓各5克，泡500mL熱水悶泡10分鐘。

食療：豬肚四神湯、山藥蓮子粥、黑豆核桃適量（每天5-7顆）。

徐瑋憶說，鼻過敏患者除搭配藥物、食療外，按壓四處穴位也可保健舒緩鼻部：

1.風池穴：祛風，解表，清頭目，利五官七竅。

2.迎香穴 ：通鼻竅，散風邪，清氣火。

3.上星穴：泄熱，利竅，清頭目。

4.合谷穴：疏散風邪，開關通竅，清泄肺氣。

徐瑋憶表示，要預防與降低換季鼻過敏發作機率，有七大日常保健可以做：

1.注意鼻腔及頸部的保暖：清晨用溫熱毛巾熱敷鼻子。清晨及夜晚溫差大，外出宜配戴口罩、帽子、薄外套、電扇不直吹脖子。

2.保持室內乾燥：開除濕機，相對濕度小於70%。

3.規律作息及紓壓：調適壓力，調節免疫力

4.避免寒涼飲食：吃蔬菜類瓜果，如冬瓜、絲瓜、大黃瓜時搭配生薑。避免吃生菜沙拉、蔬果汁，少吃瓜類水果，例如：西瓜、哈密瓜。

5.喝足夠的水：呼吸道氣管較敏感，建議喝常溫水，避免冰水刺激敏感的呼吸道。飲水量建議，體重乘30mL。

6.規律運動至出汗：選一個喜歡的運動持之以恆，雨季可在居家或健身房等室內活動，下雨仍需維持運動保健。

7.補充益生菌及益生元：益生菌食物有泡菜、納豆、無添加優格，避免優酪乳；中藥則有神麴，這是麵粉或麩皮與杏仁泥、赤小豆粉，以及鮮青蒿、鮮蒼耳混合後經發酵而成。益生元食物建議選用均衡當季的新鮮食物，例如十穀米、藜麥、薏仁、豆類、地瓜、馬鈴薯、山藥、芋頭、白蘿蔔、蘆筍、芹菜、洋蔥、大蒜、核桃、海藻、木耳等；中藥方面則有茯苓、枸杞、黨參、黃耆和人參等。（本文由NOW健康提供）

