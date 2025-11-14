我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

年過60小腹愈來愈明顯、腰部無力？4招床上運動恢復身材

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，屈膝抬腿可訓練下腹部，改善骨盆與髖關節控制能力；示意圖。(圖／123RF)
專家提醒，屈膝抬腿可訓練下腹部，改善骨盆與髖關節控制能力；示意圖。(圖／123RF)

年過60以後，核心肌群不只影響外觀，還關乎日常生活的活動能力。許多人會發現雖然自己的體重沒有太大變化，但腰部卻變得更明顯，追根究柢就是深層核心無力、骨盆肌群緊繃，以及姿勢隨著老化改變導致的結果。私人教練表示，好消息是不需要高強度的健身訓練或複雜的裝備，只要每天花10到12分鐘進行四項床上核心運動，就能重建強壯的核心肌群與平坦的小腹。

Eat This, Not That報導，認證私人教練約克（Josh York）說，他發現60歲以上的學員都有深層核心無力、骨盆與下背部肌群緊繃、以及姿勢改變導致小腹更突出的問題，下腹肌與骨盆底肌會隨著年紀增長而越來越無力，尤其是久坐或沒有針對這些肌群訓練的人更明顯，再加上緊繃的髖屈肌與受限關節活動度，核心肌群就會很難使力，不僅影響腰部外觀，身體活動與支撐能力也會受限。

約克說，床上運動既溫和又有效，所以非常適合年長者。柔軟的床墊能支撐脊椎與關節、讓頸部與肩膀放鬆，可以專注訓練核心肌群，同時下背部與髖關節不會受到壓力。許多60歲以上的人難以安全精準訓練下腹部肌群，床上運動能在可控制的小範圍內活動關節與肌肉，真正練習控制下腹部肌群。

1. 骨盆肌群後傾下壓（Pelvic Tilt Press）

這項運動能強化深層核心肌群與骨盆底肌，讓小腹變得更平坦。先背部朝下平躺，膝蓋彎曲、腳底踩平，接著一邊吐氣、一邊溫和地後傾骨盆，讓下背部往床面壓，維持兩秒後放鬆。

重複15次為一組，總共做3組，過程中要保持速度緩慢與控制，兩秒下壓、兩秒放鬆。如果感到困難，可以將手放在骨盆下方提供支撐；若想增加難度，可在骨盆後傾時將一隻腳抬離床面數英吋。動作過程不能讓背部拱起，動作也要小範圍而集中。

2. 腳跟滑動（Heel Slides）

這項運動能訓練下腹部肌群，還能讓關節不會受到太大壓力的情況下，促進髖關節活動度。先背部朝下平躺，膝蓋彎曲、腳底踩平，核心肌群用力並選其中一隻腳沿著床墊往下滑，直到腿幾乎完全伸直，再滑回開始的位置，然後換腳重複動作。

每隻腳做12次為一組，總共做3組，每組之間要休息30秒。較簡單的版本可以只往下滑一半的範圍；而想增加難度，可以伸直腿時，稍微抬起腳跟。動作過程不能讓背部拱起，也不能讓肋骨抬離床面，腹肌要保持用力。

3. 屈膝抬腿（Bent-Knee Leg Lifts）

這項運動能訓練下腹部，同時改善骨盆與髖關節控制能力。先背部朝下平躺，膝蓋彎曲90度，一邊吐氣一邊將膝蓋往胸口方向抬高，再慢慢放下。每組做10到12次，總共做3組，一組之間休息45秒。想降低難度可以一次只抬一隻腳，而想要增加難度可以膝蓋伸直下抬起兩腳。動作過程應避免快速擺動腿，而是緩慢且有控制的抬起和放下。

4. 側躺斜卷腹（Side-Lying Oblique Crunch）

這項運動可以訓練腹斜肌，瘦小腹又讓姿勢更好看。右邊朝下側躺、膝蓋彎曲，左手放在後腦勺，一邊吐氣、一邊將肩膀往骨盆方向抬起，再慢慢控制往回躺，接著換邊重複動作。每邊做12到15次，重複做2到3組。想降低難度可以雙手擺在身體前方，而想要增加難度可以伸直並稍微抬起上方的腳。動作過程需避免脖子用力，而是讓身體側邊的肌群出力。

關節

上一則

高溫爆香、不洗鍋續炒…煮菜4個壞習慣恐致癌

下一則

西班牙「一天吃5餐」反而很健康？53歲日女留學後懂了

延伸閱讀

懶得出門散步時試試4招居家運動 每組50次飯後開練

懶得出門散步時試試4招居家運動 每組50次飯後開練
小腹愈來愈明顯 四招「床上運動」快速恢復身材

小腹愈來愈明顯 四招「床上運動」快速恢復身材
長短腳差7公分 87歲老翁換膝關節不再跛

長短腳差7公分 87歲老翁換膝關節不再跛
坐著就能做的運動 改善久坐族不自覺易胖姿勢

坐著就能做的運動 改善久坐族不自覺易胖姿勢

熱門新聞

93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36
用餐時「先吃優格」，有醫師說不但可抑制血糖上升，還能減少食量。（圖／123RF）

先吃蔬菜落伍了？ 研究：優格優先法 抑制血糖用餐減量

2025-11-11 01:00

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌