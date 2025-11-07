我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

睡眠障礙 恐缺鎂導致神經難放鬆

翁唯真
專家指出，睡眠困擾可能與生理「礦物質失衡」有關，尤其是普遍被忽視的「鎂」缺乏問題。示意圖。（圖／123RF）
專家指出，睡眠困擾可能與生理「礦物質失衡」有關，尤其是普遍被忽視的「鎂」缺乏問題。示意圖。（圖／123RF）

不少現代人深受睡眠困擾，不是翻來覆去睡不著，就是半夜頻繁醒來，即使睡滿時間，仍覺得白天疲倦、專注力下降。專家指出，這些看似心理壓力造成的症狀，其實背後可能與生理「礦物質失衡」有關，尤其是普遍被忽視的「鎂」缺乏問題。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，鎂是人體內含量僅次於鈣的礦物質，參與超過300種生化反應，負責肌肉放鬆、神經傳導穩定、能量代謝與生理時鐘調節。當鎂不足時，不僅睡眠品質下降，情緒波動、心律不整、肌肉痠痛與焦躁不安等症狀也可能接踵而來。

張家銘說，根據 2025 年刊登於Nature and Science of Sleep期刊的研究顯示，鎂與睡眠間存在密切關聯，缺鎂會造成神經系統過度興奮，使肌肉難以放鬆，甚至干擾褪黑激素與血清素的合成，導致睡眠調控機制混亂。鎂就像大腦的「降噪開關」，能抑制令人大腦亢奮的興奮性神經傳導物質，並強化讓神經安定的訊號，使身體順利從白天的警戒狀態過渡到夜間修復模式。

然而，現代人的生活方式使缺鎂狀況更普遍。張家銘說，長期承受高壓、依賴大量咖啡因、常喝手搖飲、睡眠不足、飲食偏精緻，都會造成鎂快速流失；而高齡者、腸胃吸收不良及服用利尿劑者，更容易在不知不覺中陷入「慢性低鎂」狀態。

張家銘建議，改善方式可從飲食著手，深綠色蔬菜、堅果、南瓜子、燕麥、香蕉及黑巧克力皆是良好來源；搭配減少睡前藍光暴露、建立放鬆儀式，如熱水泡腳、冥想或輕音樂，有助副交感神經啟動。若已出現抽筋、心悸或明顯焦慮等症狀，則可在醫師評估後適度補充甘胺酸鎂或檸檬酸鎂等吸收較佳的營養製劑。

張家銘提醒，「睡不著」往往是身體對缺乏修復資源的警訊。與其硬撐或依賴藥物壓抑睡眠問題，不妨先檢視自己是否可能正處於缺鎂狀態。良好睡眠不是奢侈，而是人體最基本的修復權利，而鎂，或許就是協助重新開啟這把鑰匙的關鍵。

咖啡 南瓜

上一則

只是爬樓梯…6旬女臉色發白、小腿浮腫 就醫竟罹「多發性骨髓瘤」

下一則

「肌少性肥胖」行動變差、易跌倒 三高恐也找上門

延伸閱讀

封面故事／超級老人記憶佳 80歲年紀50歲的腦

封面故事／超級老人記憶佳 80歲年紀50歲的腦
養生／奶昔高脂肪 研究：1杯恐增失智風險

養生／奶昔高脂肪 研究：1杯恐增失智風險
怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆
起床口臭、牙齦出血…口腔壞菌多 拉高癌症風險

起床口臭、牙齦出血…口腔壞菌多 拉高癌症風險

熱門新聞

資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。圖為坣娜接受專訪。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意

2025-10-30 16:29
台灣一名醫師認為，越南人能維持精實體態，首要關鍵在「原型飲食」。越南民眾示意圖。圖為越南廣富橋村，遊客在晾曬的香簽旁拍照。 (新華社)

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

2025-10-29 21:06
地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
示意圖。（取自123RF）

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

2025-10-31 17:45
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage

他20多歲就確診大腸癌 護理師揭「地雷食物」：絕不吃

2025-10-14 14:32

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切