糖友飯後散步 遵5原則才有益

研究指出，飯後輕度運動能促進肌肉吸收多餘血糖，有助穩定血糖值，但要走得對才有效益；示意圖。(圖／123RF)

隨著糖尿病 這類慢性病患者人數持續上升，網上掀起一股「晚飯後散步降血糖 」的風潮，甚至有人因此停藥，認為走路比吃藥更有效。醫學專家提醒，「飯後散步」確實能輔助控糖，但若方法錯誤或取代藥物治療，反而可能釀成嚴重後果。

許多研究都指出，「飯後輕度運動」能促進肌肉吸收多餘血糖，有助穩定血糖值。例如2023年《運動醫學期刊》（Sports Medicine）對116名參與者進行研究，結果顯示，飯後立刻進行20分鐘的散步，可以顯著降低飯後高血糖（血糖異常升高）的情況。

但是糖尿病控制從來不是靠單一招數就有效，而是由飲食、運動、藥物、心理管理組成的「組合拳」。其中，適度運動扮演主力角色，尤其晚餐後血糖波動最大、身體代謝負擔最重，這時活動最能幫助血糖調節。

有些糖尿病患者過於依賴飯後散步的效果，而導致運動過度，或忽略其他應注意的生活習慣。媒體曾報導一個病例，一名年長糖友聽說晚上走路好，硬是拉著老伴每天繞著村子轉三圈，結果走到第六天，因糖尿病造成末梢神經遲鈍，腳底都起泡了還不自知，最終感染潰爛，差點面臨截肢的後果。

甚至部分患者誤以為散步能「治好糖尿病」，自行停藥。醫師嚴正指出，糖尿病為終身慢性病，必須依照醫囑長期服藥與控糖。若僅靠走路取代治療，恐導致視網膜病變、腎衰竭、心肌梗塞或中風 等嚴重併發症。

糖尿病患者若想透過「飯後散步」穩定血糖，應遵守以下原則：

1.飯後30分鐘再走，餐後立即活動易造成胃下垂。

2.每次20至30分鐘為宜，過長時間反而增加疲勞風險。

3.選擇平坦安全的地面，穿合腳軟底鞋。

4.隨身攜帶糖塊或糖水，預防低血糖突發。

5.運動只是輔助，飲食與藥物控制仍是治療基礎。

此外，患有嚴重心衰竭、頻繁夜間低血糖或明顯視網膜病變者，應避免夜間運動，以防病情惡化。