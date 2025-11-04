我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

糖友飯後散步 遵5原則才有益

元氣網
研究指出，飯後輕度運動能促進肌肉吸收多餘血糖，有助穩定血糖值，但要走得對才有效益；示意圖。(圖／123RF)
研究指出，飯後輕度運動能促進肌肉吸收多餘血糖，有助穩定血糖值，但要走得對才有效益；示意圖。(圖／123RF)

隨著糖尿病這類慢性病患者人數持續上升，網上掀起一股「晚飯後散步降血糖」的風潮，甚至有人因此停藥，認為走路比吃藥更有效。醫學專家提醒，「飯後散步」確實能輔助控糖，但若方法錯誤或取代藥物治療，反而可能釀成嚴重後果。

許多研究都指出，「飯後輕度運動」能促進肌肉吸收多餘血糖，有助穩定血糖值。例如2023年《運動醫學期刊》（Sports Medicine）對116名參與者進行研究，結果顯示，飯後立刻進行20分鐘的散步，可以顯著降低飯後高血糖（血糖異常升高）的情況。

但是糖尿病控制從來不是靠單一招數就有效，而是由飲食、運動、藥物、心理管理組成的「組合拳」。其中，適度運動扮演主力角色，尤其晚餐後血糖波動最大、身體代謝負擔最重，這時活動最能幫助血糖調節。

有些糖尿病患者過於依賴飯後散步的效果，而導致運動過度，或忽略其他應注意的生活習慣。媒體曾報導一個病例，一名年長糖友聽說晚上走路好，硬是拉著老伴每天繞著村子轉三圈，結果走到第六天，因糖尿病造成末梢神經遲鈍，腳底都起泡了還不自知，最終感染潰爛，差點面臨截肢的後果。

甚至部分患者誤以為散步能「治好糖尿病」，自行停藥。醫師嚴正指出，糖尿病為終身慢性病，必須依照醫囑長期服藥與控糖。若僅靠走路取代治療，恐導致視網膜病變、腎衰竭、心肌梗塞或中風等嚴重併發症。

糖尿病患者若想透過「飯後散步」穩定血糖，應遵守以下原則：

1.飯後30分鐘再走，餐後立即活動易造成胃下垂。

2.每次20至30分鐘為宜，過長時間反而增加疲勞風險。

3.選擇平坦安全的地面，穿合腳軟底鞋。

4.隨身攜帶糖塊或糖水，預防低血糖突發。

5.運動只是輔助，飲食與藥物控制仍是治療基礎。

此外，患有嚴重心衰竭、頻繁夜間低血糖或明顯視網膜病變者，應避免夜間運動，以防病情惡化。

醫學證據顯示，晚飯後散步確實對血糖管理有益，但它並非靈丹妙藥。糖尿病的關鍵在於「整體生活方式」的長期調整，而非追求單一方法。走得對，能幫助穩定血糖；走錯了，則可能讓病情惡化。專家呼籲糖友，讓運動成為治療的一部分，而非取代治療的方法。

為何散步是最佳健康習慣的3大原因
為何散步是最佳健康習慣的3大原因

血糖 糖尿病 中風

上一則

MRI輔助診斷 攝護腺癌提早發現 醫籲：排尿異常別拖延

下一則

70歲男血尿爆量 罹腎臟泌尿上皮癌 單孔微創手術切除

延伸閱讀

若想穩定血糖 這1招簡單又有效 卻常被忽略

若想穩定血糖 這1招簡單又有效 卻常被忽略
預防糖尿病系列講座 有助改變生活方式 享受健康生活

預防糖尿病系列講座 有助改變生活方式 享受健康生活
增糖尿病風險？專家揭「2高1低」控糖水果這樣吃

增糖尿病風險？專家揭「2高1低」控糖水果這樣吃
吃芒果能逆轉糖尿病？專家：關鍵在「怎麼吃」

吃芒果能逆轉糖尿病？專家：關鍵在「怎麼吃」

熱門新聞

台灣一名醫師認為，越南人能維持精實體態，首要關鍵在「原型飲食」。越南民眾示意圖。圖為越南廣富橋村，遊客在晾曬的香簽旁拍照。 (新華社)

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

2025-10-29 21:06
資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。圖為坣娜接受專訪。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意

2025-10-30 16:29
藝人疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。高雄榮總免疫風濕科主治醫師、風濕病醫學會秘書長盧俊吉說，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，將會引起全身發炎，如大量掉髮、臉部皮膚紅疹，好發族群為20至40多歲的孕齡女性。報系資料照

坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 年輕女性「這些症狀」要警覺

2025-10-29 13:56
示意圖。（取自123RF）

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

2025-10-31 17:45
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage

他20多歲就確診大腸癌 護理師揭「地雷食物」：絕不吃

2025-10-14 14:32

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉