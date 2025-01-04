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起床後首要之事 4個好習慣有助維持「腸道健康」

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醫師提醒，喝水有助於改善消化並讓營養素更容易被吸收，早上醒來後也能為身體補充水分；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，喝水有助於改善消化並讓營養素更容易被吸收，早上醒來後也能為身體補充水分；示意圖。（圖／123RF）

腸道健康與否影響人體甚鉅，舉凡免疫力、慢性疾病風險、心理健康等都和腸道健康有深遠的關係。

事實上，不健康的腸道可能會對睡眠、消化和能量水平產生負面影響。好消息是，生活習慣和飲食模式可以幫助我們維護更好的腸道健康，促進心臟健康、大腦健康、消化健康等。

腸胃道是人體消化系統中最大的部分，也稱為消化道，它由一系列相連的中空器官組成，從口腔延伸到肛門，包括食道、胃、小腸和大腸。當你攝取食物或飲料時，身體會將這些物品分解成營養素，例如碳水化合物、蛋白質、脂肪、維生素等，並隨著它們在消化道中移動。

這些營養素會被用來為身體的各種生物循環和過程提供能量。人體必須攝取營養素才能維持生命。而當這些營養素被分解後，生活在小腸和大腸中的微生物會開始工作，將這些營養素加以利用。因此，腸道健康指的是整個消化系統的健康以及生活在消化道中的微生物的健康。

以下有些簡單做法可以幫助支持健康的腸道，特別建議當作起床後該做的首要之事。

1.吃含蛋白質餐點

專家建議吃早餐，特別是富含蛋白質和纖維的餐點，能讓你的腸道在早晨就開始運作，並且有助於維持一天的健康能量水平。

纖維含有益生元，可以滋養腸道中的有益細菌，促進健康的腸道微生物群。高纖維飲食還可能降低患上消化性疾病的風險，例如腸躁症和發炎性腸道疾病。

此外研究顯示，攝取蛋白質可能對腸道微生物群的組成和腸胃功能產生積極影響。

攝取一份富含纖維和蛋白質的早餐，還有其他健康益處，包括增加飽腹感、改善血糖平衡，以及提供持久的能量，讓你能夠支撐到下一餐。

2.空腹喝一杯水

早上醒來後喝一杯水，有助於在經過一整晚的睡眠後為身體補充水分。

保持水分對腸道健康很重要，因為水有助於分解食物，改善消化並讓營養素更容易被吸收，它還支持健康的腸道微生物群和強大的免疫系統。試著在睡前將一杯水放在床頭櫃上，當你醒來時自然會提醒你喝水。

3.散步動起來

運動以多種方式對腸道健康產生積極影響。專家表示，即使只是10分鐘的散步或在家鍛鍊，任何形式的運動都能幫助消化。因為運動能增加血液流向消化系統的肌肉，幫助食物通過消化道。

除此之外，如果能在早晨的陽光下散步還更加分。早晨的陽光曝曬有助於支持健康的生理時鐘，改善睡眠質量和持續時間，這對腸道健康產生積極影響，有助調節腸道消化功能，包括蠕動、消化和吸收。

4.冥想管理壓力

無論是急性還是慢性壓力，都會直接影響腸道健康。雖然一些壓力是無法避免的，但找到健康的方式來管理壓力有助於支持更健康的腸道。

例如可以每天早晨花10分鐘進行正念冥想，或是將正念融入到現有的早晨例行中，像是在喝著有益腸道健康的香料咖啡、輕柔伸展運動或刷牙的時候練習正念。

醫師提醒，早上吃富含蛋白質和纖維的餐點，可增加飽腹感、改善血糖平衡等，有助於維持...
醫師提醒，早上吃富含蛋白質和纖維的餐點，可增加飽腹感、改善血糖平衡等，有助於維持一天的健康能量水平；示意圖。（圖／123RF）

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