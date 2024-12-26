我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

預防痛風 少飲酒、少喝肉湯 均衡飲食少攝取高普林食物

陳雨鑫
台灣痛風人口逐年增加，有年輕化趨勢。（圖／AI生成）
台灣痛風人口逐年增加，有年輕化趨勢。（圖／AI生成）

歲末年終，聖誕、跨年接力上場，加上冬令進補、吃火鍋聚餐不斷，小心痛風發作。

台灣北醫附醫過敏免疫風濕科主任林子閔表示，引發痛風的主因與「飲食」有絕對的關係，痛風患者多有「飲酒」及「嗜喝肉湯」二大飲食特色，呼籲民眾應採均衡飲食，降低攝取高普林食物。

據統計，30歲以上台灣民眾痛風盛行率約3.3％，男性遠高於女性，有年輕化趨勢。一名20多歲男子，常在晚餐或消夜過後，感到肢體腫脹，半夜多次因為「關節疼痛」痛醒，自知可能是「痛風」，僅自行吃止痛藥緩解疼痛，直到30歲時，手指、腳趾及腿部關節出現明顯腫脹，走路受影響，皮膚摸到類似石頭結晶體，只得就醫治療。

吃火鍋可先煮青菜、喝湯，一旦燙過肉品、煮過火鍋料，就不要再喝湯。（本報資料照片）
吃火鍋可先煮青菜、喝湯，一旦燙過肉品、煮過火鍋料，就不要再喝湯。（本報資料照片）

林子閔說，痛風發生原因，常見是攝取高普林食物過多產生「尿酸」所致，一旦體內尿酸過多就會沉積在關節處，或是腎臟功能不佳使代謝能力變差，也可能導致體內尿酸過高，進而引發痛風。

痛風4階段發作

1.體內尿酸過高：但是沒有症狀。

2.急性痛風期：單一關節處會有紅、腫、熱、痛感受。

3.間歇痛風期：偶爾會感受到關節處疼痛。

4.痛風石痛風期：尿酸產生結晶體在關節處形成痛風石，導致關節變形。

林子閔表示，痛風患者通常會在急性痛風期就診，疼痛常發生在半夜或過量飲食後的隔天早上，痛起來像是被千根針扎，只要風一吹過，就會感到疼痛，連走都沒辦法走。不過，患者會在急性期就醫，卻不一定回診，再次就醫很高機率是已經出現「痛風石」，往往關節處都受損了。

「痛風屬於慢性病，沒辦法根治。」林子閔指出，別以為關節不再痛就等於痛風已治癒，通常痛風過了急性期，飲食習慣如果沒有改變，或是身體代謝能力依舊不佳，體內尿酸仍可能持續偏高，需要長期追蹤尿酸數值，穩定後才能評估是否能減藥。

入冬溫度降低，痛風作風險增，醫師提醒應減少飲酒。（本報資料照片）
入冬溫度降低，痛風作風險增，醫師提醒應減少飲酒。（本報資料照片）

林子閔說，通常尿酸高的患者，不單只有痛風問題，罹患心血管疾病的機率增加，罹患糖尿病的機率也比一般人還高。所以痛風患者不僅要監測尿酸，血糖也必須控制。

預防痛風的發生，最根本的方式是「忌口」。

林子閔指出，痛風患者通常有二大飲食習慣，喜歡喝酒或喝肉湯。從臨床觀察，痛風患者約七成是男性，幾乎都有喝酒習慣，三成則是女性，多數是停經後缺乏荷爾蒙保護，加上飲食習慣不佳，導致成為痛風患者。

避吃高普林食物

林子閔說，如果痛風患者改掉「喝酒」及「愛喝肉湯」的習慣，痛風復發機率會大幅降低，但一定要避免嗜吃高普林食物，如海鮮、加工火鍋料、豆類、香菇等。

坊間謠傳，「只要多喝水，就能降低食物中的普林含量。」林子閔指出，這是錯誤觀念，其實不管水喝得再多，身體還是承受一樣數量的普林，並不會降低罹患痛風的機率。「飲食要均衡，不要單一食物攝取過量」，才能遠離痛風。

關節 心血管疾病

上一則

陳鏞基遠視合併散光 自曝接高飛球「眼前空白」將做一事

下一則

78歲失智翁火爆常衝出家門 醫師分享溝通7大技巧

延伸閱讀

貼布緩解痠痛 遠離熱源、避免過敏…6招減少副作用

貼布緩解痠痛 遠離熱源、避免過敏…6招減少副作用
冬天保養關節 中醫師建議：多按頭膝2個穴位

冬天保養關節 中醫師建議：多按頭膝2個穴位
天氣冷颼颼 長者筋骨易卡頓 醫推4類食物保養關節

天氣冷颼颼 長者筋骨易卡頓 醫推4類食物保養關節
天冷不想痛風發作 注意水量攝取外 少喝酒多運動

天冷不想痛風發作 注意水量攝取外 少喝酒多運動

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
FDA在20日核准禮來藥廠生產的減肥藥Zepbound用於治療肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，成為治療該病的第一種藥物。(路透)

「睡眠呼吸中止症」有藥醫了 FDA擴大減肥藥Zepbound使用範圍

2024-12-21 20:15
柑橘類常被認為是涼性食物，不少人會認為生病應該避免，小兒科醫師李尚謙發文說真相。示意圖。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

感冒吃柑橘「太涼」？醫揭真相 再推5食物能促進免疫力

2024-12-26 19:56
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
不少民眾都有喝茶習慣，專家指出，綠茶、烏龍茶與紅茶都對健康有益處，但應避免空腹喝茶，以免引起腸胃道不適，也勿搭配藥物、保健食品，防止產生副作用。示意圖。（聯合報系資料照）

綠茶、烏龍茶、紅茶超級比一比 想減重 醫師首推這茶

2024-12-23 17:55
照顧生病老父母，讓子女疲憊的往往不是疾病本身，而是父母的消極。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Kouakou）

生病不看醫生、看了醫生也不吃藥...老父母究竟在想什麼？

2024-12-20 19:50

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥