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天氣冷颼颼 長者筋骨易卡頓 醫推4類食物保養關節

記者林則澄／台北即時報導
復健科醫師王竣平表示，不少民眾冬天容易出現關節卡頓，可多吃可多吃包括豬腳、番茄、芥藍菜、紅蘿蔔等食物，有助於關節健康。示意圖。（本報資料照片）
復健科醫師王竣平表示，不少民眾冬天容易出現關節卡頓，可多吃可多吃包括豬腳、番茄、芥藍菜、紅蘿蔔等食物，有助於關節健康。示意圖。（本報資料照片）

天氣冷颼颼，不少民眾的關節因此不適。復健科醫師王竣平表示，長者可能由於退化性關節炎，在冬天出現關節卡頓，可多吃可多吃包括豬腳、番茄、芥藍菜、紅蘿蔔等食物，有助於關節健康。

王竣平說，長者有退化性關節炎，關節中既有的關節液，可能隨著溫度降低變濃稠，在天氣變化時引起關節卡頓，而若氣溫低或濕度高，也會導致許多民眾的肌肉、肌腱、韌帶「熱脹冷縮」而較緊繃，此外年輕人如體內電解質不平衡，除了關節卡頓，也容易有肌肉抽筋的情況。

冬天保護關節吃什麼？王竣平對此也在臉書提到，可吃富含膠原蛋白的食物，如豬腳、雞爪、鮭魚皮；抗發炎食物，如老薑、番茄、山藥；補鈣健骨的食物，如芥藍菜、黑芝麻；當季根莖類食物，如蓮藕、紅蘿蔔。

富含膠原蛋白的食物

膠原蛋白是維持關節健康的重要元素，能修復軟骨並增強韌性。包括白蘿蔔，搭配豬腳，富含膠原蛋白和維生素C，有助於促進膠原蛋白生成。雞爪富含膠質，與高麗菜等當季蔬菜一起煮，既暖身又保養關節。鮭魚皮或鱸魚皮，也含有豐富膠質，無論是燉煮或煎烤皆可。另外，燉湯時可加入薑片和紅棗，不僅提升風味，還能驅寒暖胃。

抗發炎食物

發炎是引發關節疼痛的主要原因，抗發炎食物能幫助舒緩症狀。包括老薑，溫暖身子和抗炎，可加入薑湯或炒菜中；番茄富含茄紅素，抗氧化能幫助減少發炎；山藥可強化關節，適合煮湯或蒸熟食用。另外，每天喝一碗薑黃雞湯，可保護關節抗發炎。

補鈣健骨的食物

鈣質對骨骼和關節健康都很重要，有助於強化關節周圍的支撐系統。包括芥藍菜，富含鈣和維生素K，能幫助骨骼吸收鈣質；黑芝麻富含鈣和抗氧化物質，可製成芝麻糊或加入甜品中。另外，早餐就可喝黑芝麻牛奶，既補鈣又暖胃。

當季根莖類食物

根莖類食物富含膳食纖維和礦物質，能提高免疫力並改善關節健康，包括當季蓮藕能滋陰潤燥，冬季關節乾澀的人群尤為適合；冬天盛產的紅蘿蔔，富含維生素A和抗氧化物質，能減少關節炎症狀。另外，蓮藕排骨湯，可暖胃與滋補關節。

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