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1餐5分鐘吃完 40歲女暴肥罹糖尿病 細嚼慢嚥4步驟改善

林則澄
縮胃手術減重在食量逐漸恢復後，可能會因進食速度過快，導致心悸、冒冷汗、腹痛等症狀；示意圖。（圖／123RF）
縮胃手術減重在食量逐漸恢復後，可能會因進食速度過快，導致心悸、冒冷汗、腹痛等症狀；示意圖。（圖／123RF）

一名在台灣接受過縮胃手術的40歲女病患，術後一年內順利減重25公斤(約55磅)，但在食量逐漸恢復後，因進食速度過快，常在5分鐘吃完便當，除了出現心悸、冒冷汗、腹痛等症狀，且短短半年內體重反彈20公斤(約44磅)，糖化血色素達到6.4%，正常值4.0至5.6%，被診斷為糖尿病前期，甚至影響社交時的自信心。

台灣家醫科醫師楊智雯透過檢查，發現患者營養素代謝功能異常，多與快速進食及術後營養素吸收不良有關。楊智雯解釋，縮胃手術後，若進食速度過快，沒有充分咀嚼消化的食物，將更快速地進入小腸，特別是攝取高精製醣類時，食物會「傾倒」進入小腸，引發心悸、 噁心、腹痛、腹瀉等「傾食症候群」。

針對患者的情況，楊智雯建議先透過細嚼慢嚥逐步延長進食時間，並調整飲食順序，先吃蛋白質，再吃碳水化合物，避免因傾食症候群造成蛋白質攝取不足，還能延長飽足感。此外，患者也可選擇糙米飯、地瓜等高纖維、複合性碳水化合物取代精緻澱粉，減緩食物排空速度，穩定血糖、減少腹脹、噁心等不適感。

後來患者在此基礎上，再搭配補充消化酵素與營養素，在兩個月內減重7公斤(約15.4磅)，糖化血色素也回到標準值，成功化解糖尿病危機。

楊智雯指出，細嚼慢嚥不限於接受過縮胃手術的患者，對一般人同樣非常重要，如花椰菜、甘藍、芥菜和蘿蔔等十字花科蔬菜，雖然富含異硫氰酸鹽（isothiocyanates），有肝臟解毒和抗癌效果，但若未充分咀嚼，蔬菜中的硫代配醣體（glucosinolate）將無法與酵素作用生成此種化合物，「吃了等於沒吃。」

據2014年一篇發表在「Obesity」肥胖期刊研究顯示，細嚼慢嚥不僅能增加熱量消耗，比狼吞虎嚥多出25倍，甚至可以改善血糖問題。至於如何讓細嚼慢嚥成為日常習慣？楊智雯分享4個實用撇步：

1、選擇高纖維食物：如空心菜、青江菜、全麥麵包、堅果等，增加咀嚼次數。

2、以大塊食物為主：選擇需要更多咀嚼的肉類與蛋類，不切小塊食用，延長進食時間。

3、營造專注用餐環境：放下手機、電腦與書籍，專注享受美食。

4、搭配酵素與益生菌：促進消化吸收，減輕腸胃負擔。

台灣家醫科醫師楊智雯提醒，細嚼慢嚥適用於所有人，特別像是曾做過胃縮小手術等患者，...
台灣家醫科醫師楊智雯提醒，細嚼慢嚥適用於所有人，特別像是曾做過胃縮小手術等患者，進食過快加上術後營養吸收不良，可能引發「傾食症候群」。（圖／楊智雯提供）

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