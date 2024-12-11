吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

Parade網站報導，均衡、健康的午餐有助於調節血糖、膽固醇和血壓，耶魯大學 醫學院心臟科專家克魯姆霍茲（音譯，Harlan Krumholz）博士表示，挑選適當的午餐是保持心臟健康的關鍵，因為午餐攝取營養豐富的食物，能幫助自己在下午保持良好的狀態，也避免在空檔想吃些不營養的零食充飢，克魯姆霍茲建議幾種健康午餐的挑選要則。

1. 盡可能避免加工食品

方便的加工食品，像是微波食品，雖然可以會節省時間，但通常也含有大量的鈉、糖和不健康的脂肪。克魯姆霍茲說，長期飲食下來，會增加心臟病 的風險。相反的，選擇愈新鮮自然的食品，像是水果、蔬菜、堅果或雞胸肉，更能滋養你的身體並維持心血管的健康。

2. 提前安排吃什麼 試著自行備餐

即使午餐前的工作再忙碌，只要提前做一點安排或備餐，享用健康的午餐也可以變得更容易。克魯姆霍茲說，可以預備烤雞肉搭配簡單的沙拉，可以再配一些藜麥、烤蔬菜和穀物當午餐。另外，放一點堅果和水果在辦公桌上，避免嘴饞時想吃東西時，容易挑到不健康的食物。

但他也提醒，為了健康的飲食習慣，你需要預備自己真的喜歡、會吃的東西，不然就要勇於嘗試看看新的食物了。

3. 不喝含糖飲料

有的人午餐喜歡配汽水或喝果汁，但如果想要為了心臟健康做出更好的選擇，「請堅持喝水」。克魯姆霍茲表示，午餐時不喝含糖飲料只喝水，可以幫助維持健康的血壓，並避免單純的攝入沒有營養的熱量。喝太多含糖飲料可能提高心房顫動和心血管疾病 的風險。

4. 找到適合你的飲食習慣

不要為了讓自己能吃得健康，給自己太大的壓力。克魯姆霍茲說，每個人有不同的作息時間、飢餓信號和吃午餐的時間。有些人有空坐下來享用餐點，有些人則可以邊走邊吃，或者甚至不會感到飢餓。

因為工作等因素，不是每個人都能放下工作好好的吃午餐。他建議，與其固定時間進食，確保吃的餐點富含營養、有益心臟健康更重要。 「要記住，有益心臟健康的飲食是均衡的攝取，而不是一套標準答案。如果你偶爾吃一些不太健康的東西，也不會世界末日。重要的是在大多數的時候有意識地做出好的選擇，並找到適合你的飲食習慣。」

5. 花時間休息 好好吃飯

在忙於工作之時，花時間放慢腳步好好吃一頓午餐可能會很困難，但這麼做確實有益於心臟健康。醫師說，如果時間允許的話，還是建議你撥出一點時間，好好吃頓飯。沒辦法的話也別氣餒，因為各樣的生活方式，一定都能有好的飲食習慣，只需要找出最適合你的就可以了。